Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonunda 2. gün! İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'nde bombardıman

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonu için düğmeye bastı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket ve havan topları atıldı. Fırlatılan roketler Askalan kenti başta olmak üzere birçok bölgeye isabet etti, duman ve siren sesleri yükseldi.

Gazze'den atılan roketlerin bir kısmı Tel Aviv'e de düştü.

YARALANANLARIN SAYISI 1990'A YÜKSELDİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e ulaştığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 370 kişinin yaşamını yitirdiği, 1990 kişinin yaralandığı belirtildi.

ÇALIŞMA BAŞKANLIĞI BİNASI BOMBALANDI

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binasını bombaladı.

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları bu sabah, Gazze'deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binasını füzeyle hedef aldı.

Savaş uçakları tarafından bombalanan bina yıkıldı.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlendiği saldırıda El-Emin Muhammed Camisi yıkıldı.

HAMAS: "İSRAİLLİ ESİRLERİN SAYISI NETANYAHU'NUN DÜŞÜNDÜĞÜNDEN KAT KAT DAHA FAZLA"

Hamas, esir alınan İsraillilerin sayısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düşündüğünden "kat kat daha fazla" olduğunu ve Gazze Şeridi'nin her yerinde bulunduklarını iddia etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının devam ettiğini söyledi.

Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti.

Netanyahu'nun tehditlerine işaret eden Ebu Ubeyde, "Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

SİDEROT'TAKI POLİS KARAKOLUNUN DUVARINI YIKTILAR

İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, polis karakolunun yıkılması pahasına da olsa karakolda saklanan silahlı Filistinlinin yakalanması yönünde talimat verdi.

Söz konusu talimat üzerine önce omuzdan ateşlemeli füzeyle vurulan karakolun bir duvarı daha sonra buldozer tarafından yıkıldı.

Ardından karakol ve çevresinde yoğun bir çatışma başladı ancak Filistinli kaçmayı başardı.

İSRAİL ORDUSU, FİLİSTİNLİLERE BAZI BÖLGELERİ BOŞALTMALARI ÇAĞRISI YAPTI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze halkına uyarıda bulundu.

Paylaşımında "Hamas'ın saldırıları İsrail ordusunu Gazze'de harekete geçmeye zorluyor. Bu nedenle can güvenliğiniz için derhal yaşadığınız yerleri terk edin." ifadelerini kullanan Adraee, boşaltılması gereken bölgeleri de sıraladı.

Buna göre, El-Mekusi bölgesi, Beyt Hanun ve Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimi sakinlerinin Gazze kent merkezine, kuzey bölgesi, El-Bıreyc'in doğusu ve El-Meğazi'nin güney ve doğusundakilerin Gazze kent merkezinde bulunan kamplardaki sığınaklara, Büyük Absan ve Küçük Absan bölgesindekilerin Han Yunus kent merkezine, Refah'takilerin de Refah kent merkezindeki sığınaklara gitmesi istendi.

ASKALAN KENTİNE ATILAN ROKETLER SONUCU 6 İSRAİLLİ YARALANDI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Askalan kentine 100 roket atıldığını duyurdu.

Açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nde masum insanların evlerini bombalamasına cevap olarak Askalan kentinin hedef alındığı kaydedildi.

Filistinli gruplar da Gazze sınırındaki İsrail kentlerine roket ve top atışlarıyla yapılan saldırılarına devam etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Gazze'den atılan bir roketin Askalan'da bir binaya isabet etmesi sonucu 1'i ağır 6 İsraillinin yaralandığını aktardı.

Gazze'den atılan roketler ayrıca Siderot'ta bir eve isabet etti ancak can kaybı yaşanmadı.

İSRAİL GÜÇLERİ, BATI ŞERİA'DA 1 FİLİSTİNLİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Araç kullanan bir Filistinli, Nablus'a bağlı Deyr Şeref köyünden, bir İsrail askeri noktasına doğru ateş açtı.

Araçtaki Filistinli, İsrail güçlerinin karşı ateşiyle öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Halil kentlerinde 2'şer, Eriha ve Kalkilya'da 1'er olmak üzere 6 Filistinlinin öldürüldüğünü 50'inin üzerinde Filistinlinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı.

Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı.

İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı.

Sağlık kaynakları ise Beyt Hanun'da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi.

İsrail ordusu, dünden bu yana düzenlenen saldırılarda ölen 26 askerinin kimliklerini açıkladı

İsrail ordusu, dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen 26 askerin ismini paylaştı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden 26 askerin isimlerinin yayınlanmasına izin verildiği, ölenlerin ailelerine de bilgi verildiği belirtildi.

İsrail ordusu, resmi internet sitesinde öldürülen askerlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı bir bağlantı paylaştı.

İsrail radyosundan yapılan açıklamada ise ölenler arasında Nahal Tugayı Komutanı, Tekşuf Taburu Komutanı, Maglan Birliği Komutan Yardımcısı, bir bölük komutanı ve iç cephe komutanlığında bir grup liderinin bulunduğuna dikkat çekildi.

İSRAİL, GAZZE SINIRINDA BULUNAN 6 YERLEŞİM YERİNDEKİ İSRAİLLİLERİ TAHLİYE ETTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınındaki 6 yerleşim biriminde yaşayan sivilleri tahliye ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaptı.

İSRAİL, 400 HAMAS MENSUBUNUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İsrail'in dünden bu yana sürdürdüğü saldırılara dair Hagari, "İsrail'in güneyi ve Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 400 Hamas militanı öldürüldü." dedi.

İsrail ordusu, Hamas'ın dün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu.

Çetin bir savaş içerisinde bulunduklarını ve önlerinde zor günlerin olduğunu aktaran Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerini 24 saat içerisinde tamamen tahliye edeceğini kaydetti.

GAZZE'DEN YAPILAN SALDIRILARDA ÖLEN İSRAİLLİ SAYISI 400'E YÜKSELDİ

İsrail, Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 500'e yükseldiğini duyurdu

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.

HAMAS, KAMİKAZE DRONLARLA İSRAİL HEDEFLERİNİ VURDUĞUNU AÇIKLADI



Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in güney bölgelerine başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırıları kapsamında onlarca kamikaze dron ile İsrail hedeflerini vurduğunu açıkladı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde etkin olan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamada, hareketin hava kuvvetleri birimi tarafından, Aksa Tufanı saldırıları kapsamında, İsrail'e karşı kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini" duyurdu.

Açıklamada, saldırıların, "'düşmanın (İsrail) mevzi ve hedeflerine karşı 'Zevari' tarzı 35 kamikaze dronu ile düzenlendiği" belirtildi.

Öte yandan İzzeddin el-Kassam Tugayları, sosyal medya hesaplarından, çok sayıda kamikaze dron ile düzenlediği bir tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, bir grup Filistinli direnişçinin, Hamas tarafından üretilen "Zevari" adlı kamikaze dronlarını ellerinde taşıyarak hedefe doğru fırlattıkları görüldü.

Zevari dronlar, havadan yere dalış yaparak tatbikat kapsamında kurulan hedefleri imha etti.

ZEVARİ: SUİKASTLE ÖLDÜRÜLEN HAMASLI MÜHENDİSİN ADI



Zevari dronları, adını, Tunuslu uçak mühendisi ve İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi Muhammed Zevari'den alıyor.

1990'lı yıllarda çeşitli Arap ülkelerinde sürgünde yaşayan Zevari, 2013 yılında Tunus'ta yaşanan devrimin ardından kendi ülkesine döndü.

Zevari, İsrail'in 2014'te Gazze'ye yönelik başlattığı savaşta Hamas tarafından kullanılan insansız hava araçları programında önemli rol oynadı.

Zevari, Aralık 2016'da, Tunus'un Safaks kentindeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Zevari suikastından İsrail gizli servisi Mossad'ın sorumlu olduğu iddia ediliyor.