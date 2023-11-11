VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSÖ: Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor
Hamas: Şifa Hastanesi'nde sivillerin hedef alınmasından ABD yönetimi sorumludur
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Endenozya Hastanesi'nin yakınını bombaladı
Macron'dan İsrail vahşeti itirafı: "Hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur"
Bakan Yerlikaya: "Ülkemizin geleceğine kasteden suçlulara göz açtırmıyoruz"
Onuachu attı, Trabzonspor kazandı
11 Kasım 2023 Cumartesi 03:16:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 03:16:00

Hamas: Şifa Hastanesi'nde sivillerin hedef alınmasından ABD yönetimi sorumludur

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazze'deki Hamas hareketi, kentin batısındaki Şifa Hastanesi'nde sivillerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasından ABD yönetimi ve Başkan Joe Biden'i sorumlu tuttu.

İsrail'in Şifa Hastanesi'ni dünden bu yana defalarca hedef almasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Şifa Hastanesi ve çevresinde sağlık personeline, hastalara, yaralılara ve yerinden edilmiş kişilere karşı işlenen bu menfur suçtan Amerikan yönetimini ve Başkan Biden'ı sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın açıklamasında, "Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap ve İslam ülkelerine, bu vahşi saldırıyı durdurmak için derhal müdahale etme ve uluslararası yasalara göre güvenli alanlar olarak kabul edilen hastaneler ile sivillerin korunması konusunda siyasi ve hukuki sorumluluk üstlenme" çağrısı yapıldı.

ABD İSRAİL'İN SUÇ ORTAĞI

İsrail'e ve onun uyguladığı Nazi politikasına karşı sadece kınamalarla yetinilmesinin onu suç işlemeye teşvik ettiği kaydedilen açıklamada, bundan doğan tarihi sorumluluğun, Gazze'deki çocukları ve savunmasız sivilleri korumayı başaramayanların peşini bırakmayacağı belirtildi.

İsrail, Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne dünden bu yana saldırılarını yoğunlaştırdı.

Etiketler : hamas israil abd
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Aşçılığa merak sardı

Aşçılığa merak sardı
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX