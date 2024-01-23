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Hamas, İsrail'in teklifini 'daimi ateşkes' diyerek reddetti
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23 Ocak 2024 Salı 01:27:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 01:27:00

Hamas, İsrail'in teklifini 'daimi ateşkes' diyerek reddetti

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Hamas'ın Medya Sorumlusu Kilani: "(İsrail'in esirler karşılığında 2 ay ateşkes teklifi iddiası) Resmi teklif ulaşmadı. Hamas daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor."

Hamas'ın Medya Sorumlusu Kilani: "(İsrail'in esirler karşılığında 2 ay ateşkes teklifi iddiası) Resmi teklif ulaşmadı. Hamas daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor."

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