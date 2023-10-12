VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Mein Schiff 5" rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
Kilis'in Bozkaya köyünde depremzedeler için yapılan evler yıl bitmeden tamamlanacak
"Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti" iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi
Harbe hazırlık seviyesi GEMED ile artacak! Kabul testleri tamamlandı
İsrail, Şam ve Halep havalimanlarını vurdu
Van'da 4,7 büyüklüğünde
12 Ekim 2023 Perşembe 14:50:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 14:50:00

"Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti" iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail medyası tarafından ortaya atılan "Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti" iddiasıyla ilgili, "Çocukların kafalarının kesildiği fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim." şeklindeki açıklamasının dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu iddianın ilk olarak bir İsrail TV kanalı tarafından dile getirildiği ancak bu haberi doğrulayacak herhangi bir bilgi veya belgeye yer verilmediği aktarıldı.

Anadolu Ajansının iletişime geçtiği İsrail ordusu yetkililerinin, "ellerinde iddiayı doğrulayacak herhangi bir argümanın olmadığını" söylediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Başkanı Joe Biden'ın iddiayı tekrar dile getirmesi ve 'kafası kesilen bebeklerin görüntülerini gördüğünü' söylemesi üzerine, ABD medyası Beyaz Saray ile iletişime geçerek iddiayı teyit etmeye çalışmıştır. Washington Post gazetesi Beyaz Saray'dan iddiaya ilişkin bilgi istendiğini, bir sözcünün 'ne Biden ne de ABD'li yetkililerin kafaları kesilen bebeklerle ilgili görüntü veya bağımsız olarak doğrulanmış herhangi bir bilgi görmediğini' söylediğini bildirmiştir.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail medyası tarafından ortaya atılan 'Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti' iddiasıyla ilgili, 'Çocukların kafalarının kesildiği fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim' şeklindeki açıklaması dezenformasyondur."

Etiketler : dezenformasyon Cumhurbaşkanlığı Joe Biden İletişim Başkanlığı Dezenformasyon
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Davette buluştular

Davette buluştular
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX