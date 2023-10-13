"Hamas destekçileri, polis arabasını kaçırdı” iddiası yalanlandı
Kaynak: AA
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsveç'te Hamas destekçileri, protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdı" iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsveç'te Hamas destekçileri, protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin görüntülerin, 2022 Nisan ayında Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın İsveç'in çeşitli kentlerinde düzenleyeceği Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına karşı gerçekleştirilen protestolar sırasında kaydedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'İsveç'te Hamas destekçileri, protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdı' iddiası doğru değildir. Görüntülerin iddia edildiği gibi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin düzenlenen protestolarla bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
�� Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İsveç'te Hamas destekçileri, protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdı" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 13, 2023
İddiaya konu görüntüler, 2022 yılının Nisan ayında Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın İsveç'in çeşitli... pic.twitter.com/IhYlYKgUys
- "Hamas destekçileri, polis arabasını kaçırdı” iddiası yalanlandı
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