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"Hamas destekçileri, polis arabasını kaçırdı” iddiası yalanlandı
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13 Ekim 2023 Cuma 23:37:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 23:37:00

"Hamas destekçileri, polis arabasını kaçırdı” iddiası yalanlandı

Kaynak: AA

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsveç'te Hamas destekçileri, protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdı" iddiasını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsveç'te Hamas destekçileri, protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin görüntülerin, 2022 Nisan ayında Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın İsveç'in çeşitli kentlerinde düzenleyeceği Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına karşı gerçekleştirilen protestolar sırasında kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'İsveç'te Hamas destekçileri, protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdı' iddiası doğru değildir. Görüntülerin iddia edildiği gibi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin düzenlenen protestolarla bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İSVEÇ HAMAS
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