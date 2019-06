Ham görüntüler daha vahim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kamu görevlileri hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Küfür ettiğini inkar eden CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu yayınlanan görüntüler yalanladı.

BİR DEDİKLERİ BİR DEDİKLERİNİ TUTMUYOR



CHP adayı İmamoğlu’na yönelik herhangi bir haber veya yayın yapıldığından harekete geçen sosyal tetikçileri ve yandaşları, hemen harekete geçiyor. VIP skandalında CHP yandaşları ilk önce “İmamoğlu’nun valiye gitti deyin” dediğini iddia etti. Ardından da “Vali diklik yapmıştır” yalanına sarıldı. Açıklama yapmaktan kaçan ve habercilerin karşısına çıkmayan İmamoğlu, günler sonra “Valinin basitliğini ifade ettim” demek zorunda kaldı. CHP adayının kıvırma çabasını desteklemek için harekete geçen yandaşlar da montaj iddialarını gündeme getirdi. Bir dediklerini bir dediklerini tutmayan bu gruplar, neyi savunacaklarını şaşırdı. İmamoğlu’yla birlikte yandaşları, kamuoyu ve vatandaşın gözünde komik durumu düştüler.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla kullanma girişimi sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullandı. Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran ve büyük tepki toplayan küfrün ardından CHP adayı günlerce ortalıkta gözükmeyerek, sessizliğe gömüldü.

HER YOLU DENİYORLAR



Skandalı örtbas etmek için her yola başvuran CHP yandaşları, görüntülerin montaj olduğunu iddia etti. Görüntüler ve net seslere rağmen akla ziyan tezler ileri süren İmamoğlu yandaşları FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal’ın açıklamaları bile ikna edemedi.

yorumsuz yayınlandı

İmamoğlu’nun an be an takip eden habercilerinin kamera kaydını izlediği belirten Portakal “Görüntüler var. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum” açıklamasında bulundu. Buna rağmen aynı gruplar montaj yalanına sarılmaya devam etti. İmamoğlu ise hakaretini inkâr ederek 'Vali basitlik yaptı' dediğini iddia etti. Görüntüleri mevcut olan hakarete yönelik bu açıklama kamuoyunda itibar görmedi. ABD merkezli FOX gibi CHP adayını adım adım takip eden Haber Global TV, Ordu’da yaşanan skandala ait görüntülerin ham halini saniye saniye yayınladı. CHP yandaşlarının tuhaf iddiasına cevap verebilmek için “Gazetecilik ilkeleri gereği görüntülerin ham halini ekrana getiriyoruz” diyen TV kanalı, görüntüleri ‘yorumsuz’ başlığıyla paylaştı.

SKANDAL BÜYÜYOR! POLİSLERE DE KÜFRETMİŞLER



Görüntülerde İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne ettiği küfür net bir şekilde duyulurken yeni bir skandal daha patlak verdi. Yaşananların ne kadar vahim bir tablo oluşturduğu bir kez daha gözler önüne serildi. TV kanalının yeni yayınladığı görüntülerde İmamoğlu’nun geçişine izin vermeyen kamu görevlilerini müdahale ederek itiyor. İBB adayının ardından sahneye CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun çıkıyor. Kabadayı gibi kamu görevlerine diklenen Torun’un polislerin üzerine yürüyerek “Adi herifler, şerefsizler” dediği kayıtlarda duyuluyor.