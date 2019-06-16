Ham görüntüler daha vahim

  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,9025
  • Euro
    6,6388
  • Altın
    254,5580
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye götürdü Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye götürdü
Zeliha kaptan kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı Zeliha kaptan kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı
Zeliha kaptan kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı Zeliha kaptan kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı
Beşiktaş'ta ilk ayrılık Adriano Beşiktaş'ta ilk ayrılık Adriano
Lecce, Burak Yılmaz için Beşiktaş'a yaptığı teklifi artırıyor Lecce, Burak Yılmaz için Beşiktaş'a yaptığı teklifi artırıyor
Fenerbahçe'de hedef eski futbolcusu Yasir Subaşı Fenerbahçe'de hedef eski futbolcusu Yasir Subaşı
Fatih Terim'den veto: Sakın Marcao'yu satmayın Fatih Terim'den veto: Sakın Marcao'yu satmayın
Fatih Terim'in Benjamin Tetteh ısrarı Fatih Terim'in Benjamin Tetteh ısrarı
Fenerbahçe, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı Fenerbahçe, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı
Devlet Bahçeli İstanbul'da konuştu: Ülkemiz ABD’nin ne sömürgesi ne de eyaletidir Devlet Bahçeli İstanbul'da konuştu: Ülkemiz ABD’nin ne sömürgesi ne de eyaletidir
Son Dakika... Pençe Harektı'nda 7 terörist daha öldürüldü Son Dakika... Pençe Harektı'nda 7 terörist daha öldürüldü
Van'da 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi Van'da 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi
Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
Beslediği inek üçüz doğurdu, duyanlar gözlerine inanamadı Beslediği inek üçüz doğurdu, duyanlar gözlerine inanamadı
Mbaye Diagne sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi Mbaye Diagne sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi
Güçlü fiziği ve atletik yapısıyla dikkat çeken Christian Kabasele Fenerbahçe’ye önerildi Güçlü fiziği ve atletik yapısıyla dikkat çeken Christian Kabasele Fenerbahçe’ye önerildi
Galatasaray Trezeguet için pusuya yattı Galatasaray Trezeguet için pusuya yattı
Beşiktaş, Okechukwu Azubuike ile anlaştı Beşiktaş, Okechukwu Azubuike ile anlaştı
Son Dakika... İdlib’te Gözlem Noktamıza saldırı! TSK anında karşılık verdi Son Dakika... İdlib’te Gözlem Noktamıza saldırı! TSK anında karşılık verdi
İstanbul Taksim'de yüzüne tiner atılan kişi yaralandı İstanbul Taksim'de yüzüne tiner atılan kişi yaralandı
Tacikistan'da Başkan Erdoğan'dan liderlerle kritik görüşmeler Tacikistan'da Başkan Erdoğan'dan liderlerle kritik görüşmeler
"Kredi kartı gecikme faizleri de düşürülsün" "Kredi kartı gecikme faizleri de düşürülsün"
ABD Senatosu'ndan Haifa limanı'nı 25 yıl Çin'e kiralayan İsrail’e uyarı ABD Senatosu'ndan Haifa limanı'nı 25 yıl Çin'e kiralayan İsrail’e uyarı
Aksaray’da tüfekli çatışma: Ölü ve yaralılar var Aksaray’da tüfekli çatışma: Ölü ve yaralılar var

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Haziran 2019 08:00 | Pazar

Ham görüntüler daha vahim

VIP tutkusu yüzünden ortalığı birbirine katıp Ordu Valisi’ne küfür eden İmamoğlu’nun görüntülerinin ham hali yayınlandı. CHP adayı polisleri iterken adamları da Adi herifler, şerefsizler diye bağırıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kamu görevlileri hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Küfür ettiğini inkar eden CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu yayınlanan görüntüler yalanladı.

BİR DEDİKLERİ BİR DEDİKLERİNİ TUTMUYOR

CHP adayı İmamoğlu’na yönelik herhangi bir haber veya yayın yapıldığından harekete geçen sosyal tetikçileri ve yandaşları, hemen harekete geçiyor. VIP skandalında CHP yandaşları ilk önce “İmamoğlu’nun valiye gitti deyin” dediğini iddia etti. Ardından da “Vali diklik yapmıştır” yalanına sarıldı. Açıklama yapmaktan kaçan ve habercilerin karşısına çıkmayan İmamoğlu, günler sonra “Valinin basitliğini ifade ettim” demek zorunda kaldı. CHP adayının kıvırma çabasını desteklemek için harekete geçen yandaşlar da montaj iddialarını gündeme getirdi. Bir dediklerini bir dediklerini tutmayan bu gruplar, neyi savunacaklarını şaşırdı. İmamoğlu’yla birlikte yandaşları, kamuoyu ve vatandaşın gözünde komik durumu düştüler.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla kullanma girişimi sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullandı. Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran ve büyük tepki toplayan küfrün ardından CHP adayı günlerce ortalıkta gözükmeyerek, sessizliğe gömüldü.

HER YOLU DENİYORLAR

Skandalı örtbas etmek için her yola başvuran CHP yandaşları, görüntülerin montaj olduğunu iddia etti. Görüntüler ve net seslere rağmen akla ziyan tezler ileri süren İmamoğlu yandaşları FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal’ın açıklamaları bile ikna edemedi.
yorumsuz yayınlandı

İmamoğlu’nun an be an takip eden habercilerinin kamera kaydını izlediği belirten Portakal “Görüntüler var. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum” açıklamasında bulundu. Buna rağmen aynı gruplar montaj yalanına sarılmaya devam etti. İmamoğlu ise hakaretini inkâr ederek 'Vali basitlik yaptı' dediğini iddia etti. Görüntüleri mevcut olan hakarete yönelik bu açıklama kamuoyunda itibar görmedi. ABD merkezli FOX gibi CHP adayını adım adım takip eden Haber Global TV, Ordu’da yaşanan skandala ait görüntülerin ham halini saniye saniye yayınladı. CHP yandaşlarının tuhaf iddiasına cevap verebilmek için “Gazetecilik ilkeleri gereği görüntülerin ham halini ekrana getiriyoruz” diyen TV kanalı, görüntüleri ‘yorumsuz’ başlığıyla paylaştı.

SKANDAL BÜYÜYOR! POLİSLERE DE KÜFRETMİŞLER

Görüntülerde İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne ettiği küfür net bir şekilde duyulurken yeni bir skandal daha patlak verdi. Yaşananların ne kadar vahim bir tablo oluşturduğu bir kez daha gözler önüne serildi. TV kanalının yeni yayınladığı görüntülerde İmamoğlu’nun geçişine izin vermeyen kamu görevlilerini müdahale ederek itiyor. İBB adayının ardından sahneye CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun çıkıyor. Kabadayı gibi kamu görevlerine diklenen Torun’un polislerin üzerine yürüyerek “Adi herifler, şerefsizler” dediği kayıtlarda duyuluyor.

Devlet Bahçeli İstanbul'da konuşuyor
Zeliha kaptan kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı
Son Dakika... İdlib’te Gözlem Noktamıza saldırı! TSK anında karşılık verdi
Taksim'de tiner dehşeti!
Başkan Erdoğan'dan liderlerle kritik görüşmeler
Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provakasyonu
Dilenci kadının tehdidi polisi hayretler içinde bıraktı
Yıldız futbolcu Galatasaray'ı sildi
Son Dakika... Şırnak'ta 8 terörist öldürüldü
Sinan'a icra şoku
Dikkat! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Normandiya çıkarması
ABD Senatosu'ndan İsrail’e Haifa limanı uyarısı
Ham görüntüler daha vahim
Emekliye yüzde 6 zam
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye S-400 için net yanıt: Tükürdüğümüzü yalamayız
'ABD ekmek parası olmayan Yunanistan'ı neden silahlandırıyor?'
Milli savaş uçağı dünya sahnesine böyle çıkacak
İçişleri Bakanı Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ