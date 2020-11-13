Haluk Levent'ten alkışlanacak hareket... Depremzede kediyi sahiplendi

Haluk Levent, "Daha önce de yaşadığımız depremlerde ve doğal afetlerde kurtarılan 88 kedi ve 7 köpeğe de İzmir Kemalpaşa'daki çiftlikte bakıyoruz. Bu kediyi özel olarak sahiplendim. Bakımını sağlayacağım" dedi.

