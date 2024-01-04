Haluk Bayraktar'dan CHP'li eski vekile tepki: Komik duruma düşmeyin
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP'li eski vekil Hurşit Güneş'in Halk TV'de Baykar hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Bayraktar, ihracat şampiyonu olan Baykar'ı iç piyasada tekel olmakla suçlayıp komik duruma düşen Güneş'e "Cehaletin, yalanın ve iftiranın ardı arkası kesilmiyor" dedi.
Gelirlerinin yüzde 90'nından fazlasını ihracattan elde eden Baykar'ı ülke içinde tekel olmakla suçlayan CHP'li eski vekil Hurşit Güneş sosyal medyada alay konusu oldu.
BAYRAKTAR'DAN CHP'Lİ ESKİ VEKİL HURŞİT GÜNEŞ'E TEPKİ
Haluk Bayraktar, Baykar'ın Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının yüzde 30'dan fazlasını gerçekleştirdiğini vurguladı.
"KENDİNİZİ KOMİK DURUMA DÜŞÜRMEYİN"
Bayraktar, tek bir ürünle Türk savunma sanayiinin açık ara ihracat birincisi olduklarını belirtti.
Baykar'ın Türkiye'nin savunma ve güvenlik harcamalarından aldığı payın yüzde 1'in altında olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde elden bir firma nasıl oluyor da iç piyasada tekel oluyor? Yapmayın, kendinizi komik duruma düşürmeyin" dedi.
Anlatıyoruz anlamamakta ısrar ediliyor. Cehaletin, yalanın ve iftiranın ardı arkası kesilmiyor...— Haluk Bayraktar (@haluk) January 4, 2024
Ülkemizin savunma ve havacılık ihracatının %30'dan fazlasını gerçekleştiren,
Türk savunma sanayiinin açık ara ihracat birincisi ve bunu tek bir ürünle gerçekleştiren,
Türkiye'nin... pic.twitter.com/2bdf0usP0P
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