Aşı provokasyonu elinde patladı

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01 Nisan 2021 Perşembe 11:01:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 11:01:00

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan aşı konusunda Türkiye'yi karalamaya çalıştı, rezil oldu

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Türkiye'deki koronavirüs aşı uygulamasını başarısız göstermeye çalışan sunucu Ayşenur Arslan Halk TV canlı yayınında rezil oldu.

Türkiye, 14 Ocak'ta başlattığı koronavirüs aşı kampanyasında başarısını sürdürüyor.

Halk TV'de, Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan, konuklarıyla Türkiye'deki aşılama çalışmalarını değerlendirdi.

Hükümetin aşılama çalışmalarını eleştirmeye çalışan Arslan, Barış Atay'ın bir tweet'ini kaynak gösterip, Türkiye'de aşı yetersizliğine vurgu yapmaya çalıştı.

Arslan Atay'ın "Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? Evet, doğru bildin. Aşı yok!" tweet'ini okuyup, programın konuklarından Bahattin Yücel'den destek bulmaya çalıştı.

SİZ AŞI OLDUNUZ MU?

Arslan daha sonra Bahattin Yücel'e "Siz aşı oldunuz mu?" diye sordu. Yücel ise "Evet oldum. 2 kere" cevabını verdi.

Aradığı cevabı bulamayan Arslan, bu kez Yücel'e "Etrafınızda vaka ve yoğunluk olarak bir sıkıntı var mı peki gözleminiz nedir?" diye başka bir soru yöneltti.

SIKINTI YAŞAYAN YOK...

Yücel ise "Aşı yokluğu konusunda sıkıntı yaşayan yok." diye cevapladı.

Aldığı cevaplardan yüzü düşen Arslan, "Randevusu olup da aşı yok diye olamayanlar da var." diyerek konuyu kapattı.

Etiketler : Halk TV Türkiye Ayşenur Arslan
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