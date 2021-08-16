Halk TV HES yalanına ortak oldu

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Özlem Gürses, bu kez yalanlarını sel felaketi üzerindne sürdürdü. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyündeki hidro elektrik santralinin olduğu bölgeye kimsenin yaklaştırılmadığını söyledi. Böylece Gürses, "HES patladı" yalanına ortak oldu.

Aynı Özlem Gürses daha önce de Gülnaz Şırınga ve tren yalanı gibi benzer skandallara imza atmıştı.

Gürses son olarak, ihracat treninni Çin'e gitmediğini ve İstanbul Halkalı'da beklediğini söylemişti.

Nitekim, yapılan açıklamalar ve gazetecilerin çektiği görüntüler HES'te hiçbir zararın olmadığını kanıtlıyor.