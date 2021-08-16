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16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:04:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:05:00

Halk TV HES yalanına ortak oldu

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Halk TV sunucusu Özlem Gürses, "HES bölgesine kimse yaklaştırılmıyor" diyerek "HES patladı" yalanına ortak oldu.

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Özlem Gürses, bu kez yalanlarını sel felaketi üzerindne sürdürdü. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyündeki hidro elektrik santralinin olduğu bölgeye kimsenin yaklaştırılmadığını söyledi. Böylece Gürses, "HES patladı" yalanına ortak oldu.

Aynı Özlem Gürses daha önce de Gülnaz Şırınga ve tren yalanı gibi benzer skandallara imza atmıştı.

Gürses son olarak, ihracat treninni Çin'e gitmediğini ve İstanbul Halkalı'da beklediğini söylemişti.

Nitekim, yapılan açıklamalar ve gazetecilerin çektiği görüntüler HES'te hiçbir zararın olmadığını kanıtlıyor.

Etiketler : Özlem Gürses HES patladı Kastamonu Bozkurt ilçesi
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