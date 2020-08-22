Haliç'in geleceği tehlikede! Suyun rengi siyaha döndü, çöpler yüzüyor
Kaynak: AA
İstanbul'un 'Altın Boynuzu' olarak adlandırılan Haliç'in geldiği son durum, havadan görüntülendi. Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyun renginin siyaha dönüştüğü görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüşmesi dikkati çekiyor.
Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi.
Haliç'in suyunda renk değişimi geçen haziran ayında da yaşanmış, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, fitoplanktonların yavaş yavaş öleceği ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç'in yine eski haline döneceği belirtilmişti.
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