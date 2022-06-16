Stratejik bölgeye harekat sinyali!

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16 Haziran 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 15:00:00

Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat, stratejik konumuyla öne çıkıyor

Kaynak: TRT Haber

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Terör örgütü PKK/YPG tarafından 6 yıl önce işgal edilen Tel Rıfat, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine yapılan saldırılarda adeta bir üs olarak kullanılıyor. Tel Rıfat'taki işgalin sonlandırılması bu bölgelerin güvenliği için büyük önem taşıyor.

Fırat Kalkanı Bölgesini güneyden, Zeytin Dalı Bölgesini doğudan çevreleyen Tel Rıfat, Türkiye sınırına sadece 18 kilometre uzaklıkta.

Suriye'de Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesi stratejik konumuyla öne çıkıyor.

ŞUBAT 2016'DA İŞGAL EDİLDİ

Suriye iç savaşı başladığında muhaliflerin en güçlü kalelerinden biri olan Tel Rıfat, 15 Şubat 2016'da terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi.

İlçe halkının yüzde 70'i bölgeyi terk ederken, onlardan boşalan yerlere terör örgütü kendi yandaşlarını yerleştirdi.

OPERASYON BÖLGELERİNE SALDIRILARDA KULLANILIYOR

4 bin teröristin barındığı ilçe, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgelerine yönelik saldırılarda kullanılıyor.

Bu saldırılar nedeniyle bugüne kadar 370 sivil hayatını kaybetti, 860 sivil de yaralandı.

TRT Haber'in haberine göre, Türkiye'nin yapacağı harekat, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinin güvenliği için büyük önem taşıyor. Zira bu iki bölge sık sık Tel Rıfat kaynaklı saldırılarla hedef alınıyor. Tel Rıfat'taki terör varlığının sonlandırılmasıyla bu bölgelerde yaşayan sivillerin de huzura kavuşması amaçlanıyor.

HALEP MERKEZE DOĞRU ÖNEMLİ BİR DERİNLİK KAZANILMIŞ OLACAK

Esed rejiminin kontrolündeki Halep merkeze 41 kilometre mesafede yer alan Tel Rıfat, rejime ait Minnag askeri hava üssüne de ev sahipliği yapıyor.

Tel Rıfat'taki terör varlığının temizlenmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Halep merkeze doğru önemli bir derinlik kazanmış olacak.

EN BÜYÜK KAZANAN TEL RIFAT HALKI OLACAK

Tel Rıfat'a yönelik harekatın en büyük kazananı ise Tel Rıfat'ın kendi halkı olacak.

Tel Rıfat teröristlerin eline geçince evlerini terk ederek Fırat Kalkanı Bölgesindeki Azez'e yerleşen siviller 6 yıldır derme çatma çadırlarda yaşıyor.

HER GÜN TERÖR ÖRGÜTÜ ALEYHİNDE GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel Rıfat'a yönelik harekat sinyali vermesinin ardından Azez'de hemen her gün terör örgütü aleyhinde gösteriler düzenleniyor.

Bu gösterilerde Özgür Suriye bayraklarıyla birlikte Türk bayrakları da dalgalandırılıyor.

Etiketler : PKK OPERASYON TEL FIRAT
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