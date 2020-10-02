Tecavüz skandalı ortaya çıkmıştı! Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Hakkında fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı
Kaynak: İHA
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
Hakkında fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
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