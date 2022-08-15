15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:10:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:10:00
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde bir asker şehit oldu
Kaynak: AA
ABONE OL
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde bir asker silah kazası sonucu şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Şemdinli'deki bir üs bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralandı.
Hastaneye sevk edilen Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Diyarbakır annelerinden Üçdağ: Oğlumu almadan gitmem
- Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde bir asker şehit oldu
- Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
- Hakkında resen soruşturma başlatıldı
- Milli Savunma Bakanlığı heyeti F-16 tedariki ve modernizasyonu görüşmeleri için ABD'ye gitti
- Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı