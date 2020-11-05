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05 Kasım 2020 Perşembe 07:22:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 07:22:00

Hakkari'den acı haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi

Kaynak: AA

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine düzenlenen ve 1 işçinin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan 2 işçi de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı. Yaralı 2 işçi de müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.

KANLARI YERDE KALMADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Bakanlık, bu teröristlerin Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğunu bildirmişti.

Sivillere yönelik hain saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldığını duyuran MSB, "Saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır." açıklamasını yapmıştı.

Etiketler : HAKKARİ ŞEHİR ACI HABER
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