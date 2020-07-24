Hakkari'de teröristlerin kullandığı sığınakta 2 EYP ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda tespit edilen sığınakta 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda Çukurca İlçesi Gündeş köyü kırsal alanında gerçekleştirilen operasyonda sığınak tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:
''Sığınak içerisinde operasyonel birliklere ve konvoy faaliyetlerine saldırı ve eylemlerde kullanılmak üzere tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı, 4 uzaktan komutalı telsiz kontrollü pil bloğu, 1000 metre kablo ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde etkisiz hale getirilmiş olup bölgede operasyonlar devam etmektedir.''
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