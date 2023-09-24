24 Eylül 2023 Pazar 11:46:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 11:46:00
Hakkari'de terör operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de yakalanan teröristlerin gösterdikleri 3 ayrı mağarada BTÖ'ye ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari'de yakalanan teröristlerin gösterdikleri 3 ayrı mağarada BTÖ'ye ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
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