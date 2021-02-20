Hakkari'de sokaklar 'Şehitler ölmez' sözleriyle inledi

Hakkari'de, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile bölge halkı, 'Pençe Kartal-2 Harekatı' bölgesindeki Gara'da 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı protesto yürüyüşü düzenledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen Hakkarililer, sloganlar atarak terörü lanetledi. Grup adına açıklama yapan Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman "Hendeklere gömülen terör örgütü PKK'nın bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldırmayacaktır" dedi.



VAN'DA DA TERÖR LANETLENDİ



Van'ın Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü düzenlendi. İki ilçede binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütüne lanet okudu ve şehitler için dua etti. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 13 vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili "Eli kanlı terör örgütü, çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Allah terör örgütüne, iç ve dış destekçilerine fırsat vermesin" dedi.

ÇÖZÜLME SÜRÜYOR, 1 TERÖRİST DAHA KAÇTI

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Teröristin, 2017'de PKK'ya katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi. 2021'de teslim olanların sayısı 28'e yükseldi.