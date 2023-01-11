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11 Ocak 2023 Çarşamba 16:45:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 16:45:00

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

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Hakkari'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleri el ele" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kız kardeşi dağa kaçırılan Lalihan Uysal, grup adına yaptığı açıklamada, Konya'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve er Halil Seltan'a rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Ülkenin ve bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığının altını çizmek istediklerini belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Bizi yıldıramadılar. Birdik, bir şehir olduk, iki şehir olduk ve her geçen gün büyümeye devam edeceğiz. Bu şevkimiz, bu gayretimiz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç, belki güç olacak ama zafer inşallah bizim gibi inanan annelerin olacaktır. Bizler, 40 yıla yakın süredir bölücü terörle mücadele eden, terörizmin acısını çok iyi bilen bir milletiz. Terörle mücadelede güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okula giden öğrencileri, daha ömrünün baharındaki öğretmenleri, kurban eti dağıtan 15 yaşındaki körpe delikanlıları, rızkının peşindeki garsonu, müşteri bekleyen esnafı, namaz kılan imamı katleden, Allah'ın anıldığı ibadethaneleri, Kur'an kurslarını, kütüphaneleri ateşe veren bir barbarlığı defalarca lanet ediyoruz."

Halkın kanından ve gözyaşından beslenen terör örgütünün en büyük yarayı annelerin yüreğinde açtığını aktaran Uysal, annelerinden zorla kopardıkları gencecik çocukları ölüme gönderenlerin kendi çocuklarına da Avrupa'da tatil yaptırdığını ifade etti.

Hakkari ve Diyarbakır annelerinin terör örgütüne karşı açtıkları isyan bayrağıyla "edi bese (artık yeter)" dediğini dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"10 yıllardır benim Kürt kardeşlerimin sırtına kene gibi yapışan, kanını sülük gibi emen zalimlere 'artık yeter' diyoruz. Başlattığımız evlat nöbeti ile Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadık, aynı zamanda siyasetçi görüntülü insan kaçakçılarının maskelerini de aşağıya indirdik. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak evlatlarımızı geri istiyoruz haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biri olmuştur ve olmaya devam edecektir. Terör örgütünün kirli, karanlık, korkak yüzü, kadınların direnişiyle tarihte ilk defa bu derece ayan beyan ortaya çıkmıştır."

Ailelere, bazı şehit yakınları da destek verdi.

Etiketler : hakkari hdp eylem evlat nöbeti
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