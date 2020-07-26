Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
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