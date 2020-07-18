Hakkari'de askeri araç geçtiği sırada patlama meydana geldi: 3 yaralımız var
Terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bozyamaç mevkisinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada yaralanan 2 asker ile 1 güvenlik korucusu, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
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