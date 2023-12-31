31 Aralık 2023 Pazar 19:53:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 19:53:00
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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