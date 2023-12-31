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Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem
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31 Aralık 2023 Pazar 19:53:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 19:53:00

Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler : deprem Hakkarinin Yüksekova AFAD
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