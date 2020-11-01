HSK'dan flaş İzmir kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan tavsiye yazısı

Yazıya göre, tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın soruşturma/kovuşturma dosyaları ile yürütmenin durdurulması istemlerine hassasiyet gösterilecek.

İzmir'de depremden bizzat veya yakınları etkilenen hakim ve savcıların izin talepleri konusunda hassas davranılacak.