14 Aralık 2023 Perşembe 15:16:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 15:16:00
Hakeme saldırı iddianamesi hazırlandı
Kaynak: IHA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırının ardından başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve iddianamenin hazırlandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırının ardından başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve iddianamenin hazırlandığını açıkladı.
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