Hakan Hilmi Füzün vefat etti

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29 Temmuz 2022 Cuma 14:27:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 14:28:00

Başkan Erdoğan aile dostu Hakan Füzün'ün cenaze törenine katıldı

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Başkan Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün için Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Hilmi Füzün için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başkan Erdoğan Cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulundu...

Değerli kardeşlerim şu anda musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Tabi Hakan kardeşimizle uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti. Güçlenerek bugünlere geldik, şimdi de buradan ayrı bir duamız var. Bugüne kadar özellikle bu vakfiyeyle ilgili gayretleriyle Hakan kardeşimiz hep bu sürecin takipçisi oldu. Tabi bir de aramızda özel bir hukuk da vardı. Kurban Bayramları'nda illa bana vekalet vereceksin, ben sizin için de aile içinde kurban keseceğim. 'Hakan ben kestim, kesiyorum' Yok ben de keseceğim. Bu son Kurban Bayramı'nda da yine aynısını yaptı ve son görüşmeyi de öyle gerçekleştirdik. Hakan sen de hakkını bize helal et. Rabbim cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref kılsın. Tabi ki bu cami vakfiyesinde de aynı kararlılıkla inanıyorum ki Hakan kardeşimizin de görevini devam ettiren kardeşlerimiz olacaktır. Tekrar ruhu için El-Fatiha...

Etiketler : Hakan Hilmi Füzün Başkan Recep Tayyip Erdoğan CENAZE TÖRENİ
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