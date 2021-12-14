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14 Aralık 2021 Salı 15:34:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 15:34:00

Haiti'de akaryakıt taşıya kamyon patladı: 40'tan fazla kişi öldü

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Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.

Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.

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