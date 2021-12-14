14 Aralık 2021 Salı 15:34:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 15:34:00
Haiti'de akaryakıt taşıya kamyon patladı: 40'tan fazla kişi öldü
Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.
Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.
- Haiti'de akaryakıt taşıya kamyon patladı: 40'tan fazla kişi öldü
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