Devlet başkanına suikastten aranıyordu... İstanbul'da kıskıvrak yakalandı

Haiti Devlet Başkanı suikastıyla ilgili bir kişi İstanbul'da yakalandı
Kaynak: AA
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast suçlamasıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Moise'nin ölümüyle sonuçlanan suikastın zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak gittiği ve saat 06.55'te havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.
Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen talimat doğrultusunda zanlının Türkiye'ye girişi yapılarak 40 günlük geçici tutuklama talimatına istinaden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.