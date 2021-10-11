Hain saldırıdaki güdümlü füze ABD'ye mi ait?
Azez'de iki özel harekat polisi terör örgütü PKK-YPG tarafından yapılan bir saldırıyla şehit oldu. Yapılan açıklamada güdümlü füze detayı dikkat çekti.
Özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan'ın şehit haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Saldırının gerçekleştirildiği mesafe dikkat çekerken, kafalarda "PKK bu mesafeden saldırı düzenleyecek kabiliyete nasıl ulaştı?" sorusu oluştu.
Gözler bu konuda ABD'ye ve TOW füzelerine çevrildi.
Terör örgütü PKK/YPG daha önce de ABD'ye ait füzeyle saldırı düzenlemişti.
Öte yandan son saldırının zamanlaması da ilgi çekti. Zira saldırı, Biden'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarının hemen ardından geldi.
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- Hain saldırıdaki güdümlü füze ABD'ye mi ait?