Haftanin ve Zap'ta PKK'ya ağır darbe! İnlerini başlarına yıktık
Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin'de devam eden Pençe Kaplan Harekâtı'nda, İHA'larla tek tek belirlenen terör hedefleri, 40 kilometre etkili mesafeye sahip T-155 Fırtına Obüsleri tarafından yoğun ateş altına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap Vadisi ile Gare, Avaşin- Basyan, Hakurk, Metina'da başlattığı "Pençe-Kaplan Harekatı" sürüyor. Bölgede yapılan keşif ve gözetlemeler ile İHA'larla daha önceden belirlenen terör hedefleri, sınırın sıfır noktasından, 40 kilometre etkili mesafeye sahip T-155 Fırtına Obüsleri tarafından yoğun ateş altına alındı. Gece ve gündüz etkili bir şekilde vurulan hedefler imha edilirken, obüs toplarının düştüğü bölgede şiddetli patlamalar yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin ve Zap Vadisi'nde hedefleri imha eden T-155 Fırtına Obüsleri'nin, görüntülerini paylaştı.
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