Bakan Koca paylaştı! Haftalık vaka haritası güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.