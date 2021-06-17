Bakan Koca paylaştı! Haftalık vaka haritası güncellendi

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17 Haziran 2021 Perşembe 18:07:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 18:07:00

Haftalık vaka haritası açıklandı: Kars ilk sırada

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5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka haritası açıklandı. Listenin başında Kars geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.

Etiketler : Fahrettin Koca Sağlık Bakanı vaka haritası
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