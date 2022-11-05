Haftalık Burç Yorumu Uzman Astrolog Barış Özkırış

Yılın en zorlayıcı haftalarından birini yaşayacağız

6 Kasım günü Venüs ile Uranüs arasında olumsuz etkileşim var. Aşk hayatınızda ve sosyal ilişkilerinizde huzurunuzu kaçıracak bazı gelişmeler olabilir. İlişkileriniz tutarsız hale gelebilir.

Bu hafta konfor alanınızdan çıkmak için hayat sizi zorlayabilir. Venüs ile Uranüs arasında 6 Kasım günü olumsuz etkileşim var. Aşk hayatınızda ve sosyal ilişkilerinizde huzurunuzu kaçıracak bazı gelişmeler olabilir. İlişkileriniz tutarsız hale gelebilir. Maddi yatırımlar açısından da güvenilmez koşullar ortaya çıkabilir. Dünyada diplomatik ilişkilerle ilgili skandallar gündeme gelebilir. Bazı sanatçılarla ilgili şok edici gelişmeler yaşanabilir.

KOŞULSUZ SEVMELİSİNİZ

7 Kasım günü Venüs ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde baskı altında, yalnız ve mutsuz hissedebilirsiniz. Kendi içinize dönün. Kendinize yatırım yapın. Yalnız kalma ve terk edilme korkunuzu aşın. Kendinizi koşulsuz sevin. Kendi içinizdeki savaşçı ile olumlu bir diyalog içinde olun. Hayattan daha fazla keyif almanızı sağlayacak aktiviteler içinde yer alın.

8 Kasım günü boğa burcunda ay tutulması olacak. Aynı gün Güneş Merkür kavuşumu da var. Duygularınız ile mantığınız arasında bir denge kurun. Hayatınızda neyi tutmanız neyi bırakmanız gerektiği konusunda gerçekçi olun. Değişim için risk almaktan korkmayın. Yeni bir denge için bazen mevcut dengeyi bozmak gerektiğini unutmayın. Olaylara geniş perspektiften bakın. Mümkünse doğada vakit geçirin. Yatırım yapmak için acele etmeyin. Dünyada bankalar, borsa, toprak, tarım vb. ile ilgili radikal gelişmeler gündeme gelebilir. 9 Kasım günü Merkür ve Güneş ile Uranüs arasında olumsuz etkileşim var. Hayat sizi mevcut düzeni ve fikirlerinizi değiştirmeniz için zorlayacak. Yerinde, zamanında ve dozunda değişim yapmayı deneyin.

KORKULARA YENİLMEYİN

10 Kasım günü Merkür ile Satürn arasında olumsuz etkileşim, Venüs ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Doğru kararı alırsanız, hayallerinizin gerçek olması mümkün olacak. Gerçekçi olun. Korkularınıza yenik düşmeyin. Karamsar olmayın. İlişkilerinizde empati ve tolerans ile hareket edin. Yılın en zorlayıcı haftalarından birinde dengeyi koruyun. Sakin ve gerçekçi olun. Şans sizden yana olsun.

7 - 13 KASIM HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar hafta genelinde finansal konularda, özelliklede ortaklaşa elde edilen kaynaklar konusunda dikkatli hareket etmelisiniz. Başkaları üzerinden elde ettiğiniz imkanlarla ilgili gecikme veya süresiz ertelenme durumu gündeme gelebilir. Kontrol dışı gelişen durumlar karşısında ani kararlar almadan durumu değerlendirmeniz daha sonraki zamanlarda lehinize gelişmeler yaşatabilir. Bugünlerde otorite figürü olarak sayılan kişilerle olan ikili ilişkilerinizi yönetmek her zamankinden zor olabilir. Haftanın sonunda olumlu etkiler başladığında, korkmanıza sebep veren düşüncelerinizin gerçekten uzak olduğunu fark edebilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar hafta genelinde evlilik, ortaklık, iş birliklerinde bulunduğunuz kişilerle olan güncel durumunuz yüzünden dikkatli hareket etmelisiniz. Beklediğiniz ilgiyi görememeniz durumunda duygularınızı karşı tarafa ifade etmek yerine aranıza mesafe koymayı tercih edebilirsiniz. Kuşku dolu düşünceleriniz nedeniyle ortaklı işleri bitirmek isteyebilir ve sonrasında yola tek başınıza devam etme kararı alabilirsiniz. Geleceğe yönelik hedeflerinizle ilgili adım atacak fırsatı yakalayamamak karamsarlığa kapılmanıza yol açabilir. En doğru seçenek anda kalmayı başarmak olacaktır. Haftanın sonunda olumlu etkiler başladığında sevdiğiniz kişinin anlayışlı yaklaşımı iyi hissetmenize neden olacaktır.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler hafta genelinde günlük rutinlerinizi, yanınızda çalışan kişileri ve sağlığınızı ilgilendiren konularda dikkatli hareket etmelisiniz. Gün içinde sürekli detay gerektiren işler üzerinde çalışmak keyifsiz hissetmeye başlamanıza yol açabilir. Kafanızı rahatlatacak aktivitelere ihtiyaç duyabilirsiniz. Sağlık açısından solunum yolları ile ilgili hassasiyet yaşayabilirsiniz. Bu yüzden haftayı kalabalıklar içerisine girmeden, mesafenizi koruyarak geçirmelisiniz. Bu aralar iş ortamında yöneticilerle orta yolu bulmak zor olabilir. Haftanın sonunda olumlu etkiler başladığında kendinizi hem fiziksel hem de mental anlamda daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler hafta genelinde çocuklarınız, aşk hayatınız, risk içeren yatırımlarınız ile ilgili konularda dikkatli hareket etmelisiniz. İlginizi çeken birisine karşı güçlü bir çekim hissetseniz bile bugünlerde gerçekçi yönünüz romantik duyguların önüne geçebilir. Çevrenizdeki kişilerin önerisiyle gelir sağlayacak bir yatırım fırsatını değerlendirmek isteseniz de, acele karar almamanız daha iyi olacaktır. Çocuğunuza karşı daha kuralcı davranmaya meyilli olabilirsiniz. Bu tutumunuz üzerinde baskı hissetmesine yol açabilir. Haftanın sonunda olumlu etkiler başladığında yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz eğlenceli aktiviteler içerisinde yer alabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar hafta genelinde ailenizi, ebeveynlerinizi, ev hayatınızı ilgilendiren konularda dikkatli hareket etmelisiniz. Aileniz ve eşiniz arasında köprü kurmanız gereken durumlar ortaya çıkabilir. Keyfiniz kaçacak olsa da konuyu çözmek için sorumluluk almak size düşebilir. Bir yandan iş ve ev hayatınız arasında da yoğun bir tempo içerisinde olmak zaman zaman sinirlerinizi gerebilir. Böyle bir durumda öfkeli çıkışlar yapmaktan kaçınmalısınız. Kendinizi yetersiz kalmış hissettiğiniz yerde odağınızı size iyi hissettirecek herhangi bir şeye çevirebilmelisiniz. Haftanın sonunda olumlu etkiler başladığında ailenizin desteğiyle karşılaşmak sizi oldukça rahatlatacaktır.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar hafta genelinde ticari hayatınızı, eğitiminizi, yakın akrabalarla olan ilişkilerinizi ilgilendiren konularda dikkatli hareket etmelisiniz. Ticari işlerinizde geçici bir durgunlukla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden harcamalarınızı kontrol altında tutmak sizin için en iyi seçenek olacaktır. Bugünlerde kardeş veya en yakınlarınızla çözmeniz gereken bazı konularda anlaşmazlık yaşanabilir. Böylesi bir gündeminiz olursa, haklıyken haksız duruma düşmemek adına ani çıkışlar yapmaktan kaçınmalısınız. Olaylara karşı katı ve kuralcı bakışınız sizi karamsarlığa itebilir. Bu sebeple genel tutumunuzu tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Haftanın sonunda olumlu etkiler başladığında üzerinizdeki durgun hava dağılacak ve böylelikle olaylara daha yapıcı yaklaşabileceksiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler hafta genelinde maddi konularda, özellikle de harcamalarda ; bunun yanı sıra yatırım girişimlerinde dikkatli hareket etmelisiniz. Bugünlerde katılacağınız etkinliklerden, kısa tatilden veya uzun zamandır devam ettirdiğiniz hobinizden yeteri kadar keyif almadığınızı fark edebilirsiniz. Böyle bir durumu içerisine girerseniz aşırı alışveriş yaparak kendinizi şımartmak isteyebilirsiniz. Ekstra gelir elde edeceğinizi vaat eden bir teklif alabilirsiniz. Teklifi değerlendirme aşamasında acele ile karar vermeniz sonradan hayal kırıklığına uğramanıza neden olabilir. O yüzden öncesinde iyi bir araştırma yapmalısınız. Gelir giderlerinizdeki dengesizlik yüzünden aile büyüklerinizin eleştirilerine maruz kalmak biraz canınızı sıkabilir. Haftanın sonunda olumlu etkiler başladığında yapıcı konuşmalarınız sayesinde ilgi üzerinizde toplanabilir.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler hafta genelinde yeni başlangıçlar, gerçeğe döndürmek istediğiniz arzularınız, sağlığınız gibi bireysel konularda dikkatli hareket etmelisiniz. Hayatınızı hareketlendirmek adına belli girişimlerde bulunmak isteseniz de bu aralar bunları gerçekleştirmek çokta kolay olmayabilir. İstediklerinizi elde etmekte gecikmeler yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde oto kontrollü davranmak zorlaşabilir. Özellikle anlaşmaya varamadığınız noktada karşı tarafa vereceğiniz tepki çok sert olabilir. Fevri çıkışlar yapmamaya özen göstermelisiniz. Ketum bir yaklaşım sergilemek size sadece zaman kaybettirecektir. Bu yüzden neye ihtiyaç duyduğunuzun yakınlarınız tarafından anlaşılabilmesi için kendinizi daha net ifade etmelisiniz. Haftanın sonunda olumlu etkiler başladığında aşk hayatınızda canlanma gözle görülür hale gelecektir.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar hafta genelinde gizli yürütülmesi gereken işlerde, psikolojinizi etkileyen veya endişe duymanıza sebep olan konularda dikkatli hareket etmelisiniz. Bu aralar sürekli başkalarına fayda sağlayan ama sizin için angarya denilebilecek işlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu durum mental anlamda üzerinizde ciddi bir yorgunluk yaratabilir. Çalışma ortamınızda düzenin sürekli değişkenlik göstermesi sinirsel açıdan gerilmenize yol açabilir. Yöneticilerin bitmek bilmez istekleri karşısında ani tepki vermeye meyilli olsanız da, bir şekilde iç dengenizi korumayı başarabilirsiniz. Siz yardımcı olmaya çalıştıkça üzerinize daha fazla yük bindirilmesi zaman içerisinde bunu yapan kişilerle aranıza duvar örmenize yol açabilir. Haftanın sonunda olumlu etkiler başladığında en yakınlarınızın desteği sayesinde mental yorgunluktan eser kalmayabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar hafta genelinde arkadaşlarınızla, çevrenizdeki hatta yardımlaştığınız kişilerle aranızdaki güncel durumlara karşı dikkatli hareket etmelisiniz. Bu aralar harcamalarınızda çok açılmanız zorlanmanıza neden olabilir. Bu yüzden eğlenceli organizasyonlara katılmak, çevrenizdeki kişilerle sosyalleşmek isteseniz de kendinizi durdurmak durumunda kalabilirsiniz. Bu durumun arkadaşlarınız arasında konuşulduğunu duyabilirsiniz. Aceleyle yargıya varmadan önce ne amaçlı konuştuklarını öğrenmelisiniz. Bir süre ev içerisinde kendinizle başbaşa kalma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Birlikte yaşadığınız aile üyeleri bunun sebebini anlamakta zorlanabilirler. O yüzden size karşı endişeli bir tutum sergileyebilirler. Haftanın sonunda olumlu etkiler başladığında sorunlarınızı çözecek fırsatı yakalayabilir, kendinizi keyifli hissetmeye başlayabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar hafta genelinde iş hayatınızla, iş yerinizdeki güncel durumunuzla veya kariyeriniz ile ilgili adım atmak istediğiniz konularda dikkatli hareket etmelisiniz. Bu aralar iş yerinizde var olan gergin hava size de yansıyabilir. İstemsiz bir şekilde stresli bir ruh hali içerisine girebilirsiniz. Bu durumda kendinizi geri çekerek tek başınıza çalışma ihtiyacı duyabilirsiniz. İşin yoğun temposunun aile hayatınıza yansıması sizi mental anlamda zorlayabilir. Bu yüzden aile üyelerinize ani tepkiler vermeden içinde bulunduğunuz süreci sabırla yönetmeniz sizin için en iyisi olacaktır. Gelecek hedeflerinize yönelik girişimleriniz zamanlama olarak bu dönem hatalı olabilir. Aksiliklerin, engellerin, gecikmelerin içinizdeki motivasyonu düşürmesine izin vermemelisiniz. Haftanın sonunda olumlu etkiler başladığında yaratıcı fikirlerinizi kullanmaya başlamanızla ek kazanç kapıları sonuna kadar sizin için açılabilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar hafta genelinde yabancı ülkelerle yapılan işlerde, yabancı kişilerle birebir aranızdaki diyaloglarda ve almayı düşündüğünüz danışmanlıklarda dikkatli hareket etmelisiniz. Bir anda yurtdışına iş, eğitim veya ziyaret gibi farklı sebeplerle çıkmak gibi bir gündeminiz oluşabilir. Bu gündem önceden oluşmuşsa ve bu aralar pasaport, vize başvurusu gibi girişimleriniz varsa ertelenmeler yüzünden almanız gecikebilir. Bu aralar alma potansiyeliniz olan danışmanlıklar sonucunda içinizde bir uyanışın başladığını hissedebilirsiniz. Böyle bir durum sizi yaşadığınız koşullar içerisinde ne kadar özgür olduğunuz konusunda sorgulamaya itebilir. Bu sorgulama sonucunda sizi özgür hissettireceğini düşündüğünüz girişimlerde bulunmak için adım atabilirsiniz. Haftanın sonunda olumlu etkiler başladığında işte bu mucize diyebileceğiniz sevindirici haberler alabilirsiniz.