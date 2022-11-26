Haftalık Burç Yorumları Uzman Astrolog Barış Özkırış

HAYATI YENİDEN YAPILANDIRMA GÜNLERİNDEYİZ

Merkür ile Satürn arasında 30 Kasım Çarşamba günü 'olumlu etkileşim' var. Gerçekçi ve kararlı olmanız mümkün olacak. Hayatınızı yeniden yapılandıracak kararlar alabilirsiniz. İletişim kurarken ikna edici olabilirsiniz.

28 Kasım günü Mars ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Yeni bir girişimde bulunabilirsiniz. Hedeflerinize yönelik ciddi adımlar atabilirsiniz. Ancak Mars geri harekette olduğu için acele etmeyin. Gerçekçi ve sakin olun. Hedeflerinizi doğru belirleyin. Kar- zarar hesaplarını iyi yapın. Öfke ile kalkıp zararla oturmayın.

ANİ KARARDAN KAÇININ

29 Kasım günü Merkür ile Mars arasında olumsuz etkileşim var. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Kırıcı olmayın. Ani kararlar almayın. İyice düşünün. Kimse ile laf dalaşına girmeyin. Önce karşı tarafı dinleyin. Doğru anladığınızdan emin olun. Eğitim hayatınızda da ani kararlar almayın. Dünyada ulaşım ile ilgili kazalar gündeme gelebilir. Fırtınalar çeşitli yerlere zarar verebilir. Liderlerin sert açıklamalarından dolayı diplomaside gerilim yaşanabilir. 30 Kasım günü Merkür ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Gerçekçi ve kararlı olmanız mümkün olacak. Hayatınızı yeniden yapılandıracak kararlar alabilirsiniz. İletişim kurarken ikna edici olabilirsiniz. Seyahat programı yapabilirsiniz. Eğitim hayatınızda gerçekçi adımlar atabilirsiniz.

1 Aralık günü Venüs ile Mars arasında olumsuz etkileşim var. Hem aşk hayatınızda, hem sosyal ilişkilerde kavgadan uzak durun. Fevri olmayın, pire için yorgan yakmayın, empati kurmayı deneyin. Bencil olmayın. Öfkenizi etkin bir şekilde yönetin. Gereksiz harcamalardan da kaçının.

ÖDÜLLENDİRİCİ BİR GÜN

2 Aralık günü Merkür ile Neptün arasında olumsuz etkileşim, Venüs ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Gerçekçi olmayı başarırsanız ilişkilerinizde arzu ettiğiniz hedeflere ulaşabilirsiniz. İlişkilerin getirdiği sorumlulukları taşıyanlar için ödüllendirici bir gün olacak. Ancak alma verme dengesini kaybedenler ve gerçekçi olmayanlar için hayal kırıklığı ortaya çıkabilir. Dalgınlık, hırsızlık, dolandırıcılık ve bilgi kirliliği bağlamında temkinli olun. Her duyduğunuza inanmayın. Aldığınız kararların arkasında durun. Bu haftanın hepinize iyi şans getirmesini diliyorum.

28 KASIM - 4 ARALIK HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar hafta genelinde iletişime dayalı işlerinizi, yazışmalarınızı, ticari veya hukuksal sürecinizi ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın başlamasıyla gerekli yerde gereken şekilde hareket etmenin sonucunu, çevrenizden destek alarak görebilirsiniz. İlerleyen günlerde yabancı kişilerle yürütülen işlerde, ticari ilişkilerinizde karşı tarafa karşı fikirsel baskı yapmamaya dikkat etmelisiniz. Özelliklede haftanın son günlerinde hukuksal veya vize alımı gibi meselelerle ilgili çıkmaza girdiğinizi hissettirecek gelişmeler oluşabilir. Karmaşaya düşmeden yön belirlemeniz sizin için en iyisi olacaktır.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar hafta genelinde hem kendi kazanımlarınızı, hem de ortaklaşa veya dış kaynaklardan elde ettiğiniz gelirlerinizi ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın başlamasıyla birikiminizi istikrarlı kazanç getirme olasılığı yüksek bir yatırım fırsatına çevirebilirsiniz. Bu sayede yeni bir iş için kendinize sermaye oluşturabilirsiniz. İlerleyen günlerde içsel korkularınızın tetiklenmesi ikileme düşmenize neden olursa ortaklı işlere atılmaktan vazgeçebilirsiniz. Özelliklede haftanın son günlerinde sosyalleştiğiniz kişilerin fikirlerinin etkisiyle kaynaklarınızı yönlendirme riskiniz var. Etki altında kalmamaya dikkat etmelisiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler hafta genelinde bireysel ihtiyaçlarınızı, içinde bulunduğunuz durumu veya ikili ilişkilerinizi ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın başlamasıyla yurtdışı bağlantılı iş, gezi veya eğitim alma tarzı konularda kalıcı girişimlerde bulunma şansı yakalayabilirsiniz. İlerleyen günlerde eşiniz, sevgiliniz veya iş partnerinizin ortaya koyduğu fikirler sizi huzursuz edebilir. Bu durumdan ötürü önyargılı yaklaşım sergilemeye meyilli olabilirsiniz. Özelliklede haftanın son günlerinde ortaklı yaptığınız işlerden yeteri kadar verim alamamanız önünüzü görme açısından kafanızın karışmasına yol açabilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler hafta genelinde yoğunlaşmanız gereken ekip çalışmaları, günlük rutin düzeninizi ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Kontrol dışı bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Haftanın başlamasıyla ruhsal motivasyonunuzun yükselmesi, korkularınızın üzerine gidecek cesareti bulmanıza sebep olabilir. İlerleyen günlerde detay gerektiren işlere fazla yoğunlaşmanız gerekebilir. Bu durum mental yorgunluk yaşamanıza yol açabilir. Özellikle de haftanın son günlerinde bu yoğun çalışmanın ne getirisi olacağı konusunda belirsizliğe düşmek, üzerinizde geçici bir bocalama yaratabilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar hafta genelinde sosyal çevrenizi, yardım çalışmalarınızı veya özel yaşamınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın başlamasıyla uzun zamandır idealiniz olan çalışmalara yönelmeniz, kalıcı iş birlikleri kurma fırsatı yakalamanıza neden olabilir. İlerleyen günlerde çevrenizdeki kişilerin yönlendirmesiyle hızlı yatırım girişimleri için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda sabırsız davranmak sizin adınıza işleri zorlaştırabilir. Özelliklede ortaklaşa gelir elde ettiğiniz kişinin bu girişim konusunda beklediğiniz desteği vermemesi zorlanma dışında hüsran da yaratabilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar hafta genelinde evinizi, ev içi düzeninizi, aile bireylerinizi, veya yaşam koşullarınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın başlamasıyla yönetici veya patronunuz önemli bir ekip çalışmasının en üst pozisyonunu sizin üstlenmenizi önerebilir. Bu çalışma sayesinde kalıcı başarı elde edebilirsiniz. İlerleyen günlerde aile bireylerinizin sürekli sözlü müdahalede bulunmaları iş yaşamınıza mental yorgunluk olarak yansıyabilir. Özelliklede haftanın son günlerinde ev içinde huzursuz hissetmeniz durumunda yaşamınızı yönetme konusunda akıl karışıklığı içerisine düşebilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler hafta genelinde kardeş, kuzen gibi en yakınınızdaki kişileri, okul hayatınızı veya sosyal içerikli işlerinizi ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın başlamasıyla ortak düşünceye sahip olduğunuz kişilerle bir araya gelerek sosyalleşebilirsiniz. Bu sayede tanışacağınız yeni birisi hayatınızda kalıcı bir yer edinebilir. İlerleyen günlerde kendi düşüncelerinizle kavga etmemeye dikkat etmelisiniz. Aksi taktirde sık sık ikilemler içerisinde kalabilirsiniz. Özelliklede haftanın son günlerinde bu karışıklığı iş ortamına yansıtmanız, zor duruma düşmeniz için fırsat kollayanların dikkatini çekebilir.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler hafta genelinde ekstra kazanç sağlayabilecek bir işi veya dış kaynaklardan elde edebileceğiniz maddi imkanları ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın başlamasıyla imkanınız dışında elde ettiğiniz kazanım sayesinde ev, arsa satın alma gibi ortak girişimler için ilk adımı atabilirsiniz. İlerleyen günlerde kendi kazancınız çerçevesinde gelir gider dengesi yaratmak için çabalamak durumunda kalabilirsiniz. Özelliklede haftanın son günlerinde aşırıya kaçan harcamalar yüzünden eğlenceli organizasyonlara katılamama durumu hayal kırıklığı yaşamınıza yol açabilir.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar hafta genelinde ortaklı işlerinizi, varsa beklediğiniz anlaşmaları veya evliliğinizdeki güncel durumu ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın başlamasıyla ortaklı işlere adım atmanız sayesinde süreklilik getirebilecek bir sözleşmeye imza atmanız an meselesi olabilir. İlerleyen günlerde bireysel arzularınızdan kaynaklı eşiniz veya sevgilinizle tartışma içerisine girebilirsiniz. Konuşurken kontrolünüzü kaybetmemeye dikkat etmelisiniz. Özelliklede haftanın son günlerinde yönü belirsiz çıkışlar yapmak karşınızdaki kişinin tamamen sizi desteklemekten vazgeçmesine yol açabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar hafta genelinde sağlığınızı, ruhsal durumunuzu veya gündelik rutin çalışmalarınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın başlamasıyla yoğun çalışma temposunu aksatmadan yürütmeniz ekstra, sürdürülebilir kazanç elde etmenizi sağlayabilir. İlerleyen günlerde ruhsal anlamda yorgun hissetmeniz durumunda keyif alacağınız aktivitelere yönelmelisiniz. Tersi durumda içsel öfkenizde artış başlayabilir. Özelliklede haftanın son günlerinde yalnızlığa ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda keyif veren bir şeyler keşfetmeye çalışmazsanız, kendinizde yeme içme bağımlılığı yaratabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar hafta genelinde özel yaşamınızı, hobilerinizi, yatırımlarınızı veya sosyal çalışmalarınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın başlamasıyla sevdiğiniz kişiden gelebilecek cesur adımlar sayesinde hayatınızda istikrarlı ilerleyecek yeni bir dönem başlayabilir. İlerleyen günlerde arkadaşlarınızla aranızda anlaşmazlıklar kendini gösterebilir. Böyle bir durumda oklar size çevrilirse, heyecana kapılıp mantıksız çıkışlar yapmaktan kaçınmalısınız. Özelliklede haftanın son günlerinde aranızda maddi konular olan kişiler tarafından eleştirilmek kırılmanıza sebep olabilir. Olayları aklınızda büyütmemelisiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar hafta genelinde iş hayatınızdaki gidişatı, üstlerle veya aile bireylerinizle olan ilişkilerinizi ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın başlamasıyla yaşamınızı farklı bir yerde sürdürmek adına yapacağınız araştırma sonuç verebilir. Kendinize küçük ama güvenli bir yer bulabilirsiniz. İlerleyen günlerde ev ve iş arasında yaşamak zorunda kalabileceğiniz yoğun koşturmaca bir süre sinirsel gerginlik yaşamanıza yol açabilir. Özelliklede haftanın son günlerinde bu durum karşısında aradığınız ilgiyi annenizden görmek isteyebilir, aksi bir durumda iyice hassaslaşabilirsiniz.