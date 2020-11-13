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13 Kasım 2020 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 12:00:00

Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yengeç şanslı Terazi kariyerde hız kazanıyor

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Bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Yeni haftanın şanlı burçları hangileri? Haftalık burç yorumları: Kova yükselen enerjisiyle herkesin dikkatini çekiyor, Oğlak sürpriz bir ilişkiye adım atması söz konusu, İkizler yaşam alanını değiştirme fikrine kapılabilir, Aslan kendisini yanlış yönlendiren kişileri fark edecek. Bu hafta hemen her konuda şanslı olan Yengeç Burcu, hayallerine kavuşmak adına önemli adımlar atabilir. Kariyerinde yükselişe geçen Terazi Burcu ise, maddi anlamda sürprizlerle karşılaşabilir.

Yenilenme zamanı nihayet geldi. Bu hafta 14 Kasım gününden itibaren Mars düz harekete geçiyor ve 15 Kasım günü Akrep Burcu'nda Yeniay oluyor. Hayatınızdaki krizleri etkin yöneterek dönüşüm başlatma zamanı geldi, çünkü aynı günde Güneş ile Plüton ve Jüpiter arasında olumlu etkileşim olacak. Olayları derinlemesine analiz edebilir, daha önce fark etmediğiniz detayları farkına varabilirsiniz. Hedeflerinizin peşinden tutkuyla gidebilirsiniz. Daha cesur ve girişimci bir tutum içinde olabilirsiniz. İlişkilerde ise güç savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. Takıntı ve şüphe tuzaklarına düşmeyin. Kriz takıntısı olanların ilişkileri bitme noktasına gelebilir çünkü aynı günde Venüs ile Plüton arasında zorlayıcı etkileşim olacak.

PİREYİ DEVE YAPMAYIN

16 Kasım günü Venüs ile Jüpiter arasındaki zorlayıcı etkileşim ile eşzamanlı olarak, ilişkilerinizde abartılı tutumlar içinde olmamalısınız. Pireyi deve yaparsanız kaybeden siz olursunuz. Ayrıca aşırı ve gereksiz para harcamaktan kaçının. 17 Kasım günü Merkür ile Uranüs arasında zorlayıcı etkileşim olacak. Ani kararlar vermekten kaçınmanız gerekiyor. Daha sonradan pişman olabilirsiniz. Sözleşmelerle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Avukatınıza danışmayı ihmal etmeyin.

19 Kasım günü Venüs ile Satürn arasındaki zorlayıcı etkileşim ilişkilerde temkinli olmanız gerektiğine işaret ediyor. Kendinizi kısıtlanmış ve baskı altında hissedebilirsiniz. Hayattan haz almak için ekstra çaba sarf etmeniz gerekebilir. Maddi sorunlar daha görünür olabilirler. Kendinizi değersiz hissetmek yerine özel hissetmeyi denemelisiniz.

ENTRİKALAR BAŞROLDE

Dünyada ise; diplomatik ilişkiler açısından önemli bir haftaya giriyoruz. Uluslararası arenada güç savaşları yaşanabilir. Manipülasyon ve entrika yine politikaya damgasını vurabilir. Ayrıca diplomatik açıdan beklenmedik şoke edici durumlar ortaya çıkabilir. Dünyada para piyasalarının da oldukça değişken olacağını öngörmek mümkündür. Değişimin ve beklenmedik gelişmelerin yoğun yaşanacağı bu haftada değişim rüzgarlarının sizin hayrınıza esmesini diliyorum.

KOÇ

Haftanın başında sosyalleşmek size çok iyi gelecek. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Onlarla yeni projelerinizi paylaşarak fikir alabilirsiniz. Hafta boyunca günlük rutin eşlerinizle ilgili bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişileri idare etmeye çalışırken makul olmalısınız. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Hafta sonuna doğru maddi konularla ilgili karar almanız gerekebilir. Yeni bir yatırım yapmak için gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. ayrıca yeni maddi kaynaklar bulmak konusunda insiyatif kullanmanız gerekebilir.

BOĞA

Aşk hayatınızla ilgili zorlayıcı kararlar almanız gerekebilir. Mümkün olduğunca gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ilişkiniz bitme noktasına gelebilir. Hafta başında Kariyerinizle ilgili gelişmeler gündeminizde önemli bir yer tutabilirler. Otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Takip eden günlerde sosyal çevrenizden destek göreceksiniz. Hayallerinizin peşinden giderken arkadaşlarınızdan fikir alabilirsiniz. Yeni sözleşme fırsatları karşınıza gelebilir. Bunları iyi değerlendirin.

İKİZLER

Emlak konuları ile ilgili karar almakta zorlanabilirsiniz. Gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Bir emlak danışmanı ile beraber hareket etmeniz daha mantıklı olabilir. Geçmişe dönük konular tekrar gündeme gelebilirler. Bu krizleri etkin bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Haftanın ilk günlerinde yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. Takip eden günlerde kariyerinizle ilgili gelişmeler ön plana çıkacaklar. Hedeflerinize yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz. Hafta sonuna doğru sosyalleşmek size çok iyi gelecek. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı görebilirsiniz.

YENGEÇ

Bu dönem oldukça şanslısınız. Hayatınızla ilgili çok önemli girişimlerde buluna bilirsiniz. İstediğiniz desteği yakın çevrenizden bulabilirsiniz. Tanıştığınız kişiler size yardımcı olabilirler. Ayrıca yeni bir aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Hayatınızda sevgilinizin desteğini hissedebilirsiniz. Yeni sözleşmeler konusunda daha gerçek tehlikede etmeniz gerekiyor. Daha sonradan kararlarınızda pişmanlık duyabilirsiniz. Ayrıca araba kullanırken daha dikkatli olmalısınız. Hafta sonuna doğru aşk hayatınızda hareketlenecek. Sevgilinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.

ASLAN

Gizli düşmanlıklar konusunda dikkatli olmalısınız. Hayatınızda size yardım etmeye çalışan kişiler bazen sizi yanlış yönlendirebilirler. Ayrıca maddi konularla ilgili gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Yatırımlar konusunda danışmanlık almanız size iyi gelebilir. Haftanın ilk günlerinde ilişkileriniz gündeminizde yer alacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilir veya yeni bir ortaklığa girebilirsiniz. Aşk hayatınız hareketlenecek. Belki de aradığınız aşkı bu hafta bulabilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili insiyatif kullanmanız gerekebilir. Ortak yatırımlarınızda daha cesur hareket etmek isteyeceksiniz.

BAŞAK

Çok önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi halde daha sonradan hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Abartılı beklentiler içinde olmamalısınız. Ayrıca takıntılı hareket ederseniz yanlış karar alabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde günlük rutin işleriniz ön planda olacak. Çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Takip eden günlerde ilişkilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizdeki problemleri çözerken karşı tarafla empati kurmanız gerekiyor. Hafta sonuna doğru ortak yatırımlarla ilgili konuları çözmeniz gerekebilir. Büyük resmi görürseniz daha başarılı olacaksınız.

TERAZİ

Kariyerinizle ilgili gelişmeler hız kazanacak. Terfi edebilir ya da yeni bir iş bulabilirsiniz. Kendinizi başarmış hissedeceksiniz. Hayatınızdaki otorite figürlerinden destek göreceksiniz. Kendinize yeni hedefler belirleyebilir Ve bu hedeflerin peşinden cesaretle gidebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde aşk trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Sevgilinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Takip eden günlerde iş trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Yanınızda çalışan kişilerden yeni projelerinizde destek görebilirsiniz. Diyete başlamak için uygun bir haftadasınız.

AKREP

Ailenizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Yeni projelerinizde onlarla paylaşabilir ve destek isteyebilirsiniz. Aradığınız desteği bulacaksınız. Ayrıca çocukluk arkadaşlarınızdan haber alabilir ve onlarla irtibata geçebilirsiniz. Takip eden günlerde aşk hayatınızla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Eski Sevgilinizden haber alabilir ve onunla irtibata geçebilirsiniz. Hobilerinize vakit ayırabilir ve yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Hafta sonuna doğru iş trafiğiniz yoğun olacak. Uzun zamandır ertelediğiniz işleri halletmek için girişimde bulunabilirsiniz. Ayrıca yanınızda çalışan kişilerin desteğini görebilirsiniz.

YAY

Yakın çevre ilişkileriniz gündemde olacak. Yeni projelerinizde kardeşleriniz ve kuzenlerinizden destek isteyebilirsiniz. Böylece daha hızlı hareket etmeniz mümkün olacak. Bir yurt içi seyahate çıkabilir ve orada karşınıza çıkacak kişilerle iş hayatınızla ilgili önemli bağlantılar kurabilirsiniz. Yeni sözleşme fırsatları karşınıza gelebilir. Hafta sonuna doğru aşk hayatınız hareketli olacak. Sevgilinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Genel olarak kariyerinizle ilgili ani kararlardan kaçınmanız gerekiyor. Ani kararlar daha sonradan pişmanlık duymanıza sebep olabilir. Gerçekçi ve fizibilite hesabı yaparak kariyerinizle ilgili karar almanız gerekiyor.

OĞLAK

İlişkiler konusunda oldukça şanslısınız. Yeni bir ilişkiye başlayabilir ve sevgilinizden destek görebilirsiniz. Ayrıca ortaklıklar açısından oldukça şanslı bir dönemdesiniz Ortağınızla birlikte önemli projelere imza atabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde maddi konular gündeminizde önemli bir yer tutacak. Yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Yeni yatırım fırsatları önünüze gelebilir. Takip eden günlerde sözleşmelerle ilgili karar almanız gerekebilir. Yeni bir araba almaya karar verebilirsiniz. Ve yurt içi seyahatlere çıkmak için plan yapmaya başlayabilirsiniz.

KOVA

Kendinizi oldukça dinamik hissedeceksiniz. Yeni bir girişimde bulunmak isteyebilirsiniz. Takip eden günlerde yatırımlarla ilgili konular gündeminizde yer tutacak. Yatırımlara ilişkin danışmanlık almak isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru yakın çevrenizle ilgili önemli gelişmeler karşınıza çıkabilir özellikle kardeşlerinizle ilgili konular inisiyatif kullanmanızı gerektirebilir. Bu hafta genel olarak iş hayatınızda oldukça şanslı hissedeceksiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Ve yeni projelerinizi çevrenize sunabilirsiniz. Ancak ortak yatırımlarda daha gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde daha sonradan hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

BALIK

Yalnız vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Takip eden günlerde kendinizi çok daha dinamik hissedeceksiniz. Ve yeni projelerinizi çevreniz ile paylaşmak isteyeceksiniz. Hayatınızla ilgili önemli bir girişimde bulunabilirsiniz. İlişkilerle ilgili gerçekçi hareket etmeniz gereken bir haftadasınız. Aşırı risk alırsanız daha sonradan pişmanlık duyabilirsiniz. Ortaklıklarınızla ilgili çözmeniz gereken problemler söz konusu olabilir. Bunları çözerken gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Hafta sonuna doğru maddi konular gündeminizde önemli bir yer tutacak. Yeni bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için bir danışman ile görüşmenizde fayda olabilir.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ

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