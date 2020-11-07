Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Koç aşkta Balık işte kazanacak

Astrolojik açıdan oldukça önemli bir haftaya giriyoruz. 13 Kasım günü Jüpiter ile Plüton arasındaki kavuşum haftaya damgasını basacak. 1918 yılındaki İspanyol gribi döneminde de üç kez gerçekleşmiş olan bu kavuşum tüm dünyada vaka sayısının pik noktasına geleceğine işaret ediyor olabilir. Bunun haricinde dünyada çeşitli ülkelerde ekonomik kriz tetiklenebilir. Hak, adalet ve hukuk konuları ile ilgili krizler ortaya çıkabilir. Ayrıca dini mekanlara yönelik krizler de gündeme gelebilir. Uluslararası ticaret ve seyahatler ile ilgili yeni kısıtlamalar bu konularla ilgili iş yapanları zorlayabilir.



KARAMSARLIK HAKİM

Bireysel açıdan ise; hayatınızdaki maddi krizleri etkin yönetmeniz gereken bir süreç başlıyor. Bu hafta kendinizi umutsuz ve karamsar hissetmeniz mümkün olabilir. Mümkün olduğunca sükûnetinizi koruyarak hayatınızı krizleri fırsata çevirmeye çalışın. Hayatınızdaki değerleri sorgulayacağınız bu haftada neşeli hissetmek pek kolay olmasa da, gecenin en karanlık anından sonra sabah olduğunu unutmayın. 9 Kasım günü Venüs ile Mars arasındaki karşıt açı ile eşzamanlı olarak ilişkilerde öfke, bencillik ve kavga rüzgarları esebilir. Mümkün olduğunca karşı taraf ile empati kurmaya çalışın. Haklıyken haksız duruma düşmenize sebep olacak şekilde hareket etmeyin. Fevri olmamaya çalışın. Öfkeyle kalkanlar zararla oturacaklar. Dünyada siyaset ve diplomatik ilişkilerle ilgili agresif etkiler olacak.

SEZGİLERİNİZE GÜVENİN

10 Kasım günü Güneş ile Neptün arasındaki üçgen açı ise; haftanın en olumlu astrolojik görünümü. Tüm haftaya tevekkül ve akışta olma enerjisini hediye ediyor. Bu etkiyi iyi değerlendirmeye çalışın. Sezgilerinize güvenin. Yaratıcılığınızı kullanmaya çalışın. Değiştiremediğiniz gerçekleri kabullenmeye çalışın. Ve haftanın sonunda 14 Kasım günü itibariyle Mars nihayet düz harekete geçecek. Üzerimizdeki ölü toprağını atmayı başarırsak yeni girişimlerde bulunabiliriz. Başlangıç yapmak için 15 Kasım günü gerçekleşen yeni ayı takip eden günleri kullanabiliriz. Ancak ilk başta da belirttiğim gibi önce Jüpiter Plüton kavuşumunun getireceği krizleri etkin yönetmek gerekiyor. Gerçeklere rağmen umut etmeye devam edenler kazanacaklar.

KOÇ

Girişimde bulunurken bu haftadan itibaren daha gerçekçi ve makul hareket etmeniz gerekiyor. Ayrıca rekabet içeren durumlarda öfkenizi kontrol etmenizde fayda var öfkeyle kalkıp zararla oturabilirsiniz. Sakarlıklar ve kazalar konusunda daha temkinli hareket etmenizi öneriyorum. Bağışıklığınızı güçlü tutmak için destek alabilirsiniz. Aşk hayatınız ile ilgili önemli gelişmeler bu hafta yaşanabilir. Yeni bir ilişkiye başlamanız söz konusu olabilir. Ayrıca sanatsallığınızı ortaya koyacak yeni hobiler edinebilirsiniz. Çocuklarınızla vakit geçirmek size iyi gelebilir.

BOĞA

Hayatınızda gizli düşmanlıklar konusunda gözünüzü açık tutmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Hayatınızdaki bazı kişilerin fikirlerinin size iyi gelmediğini farkına varabilirsiniz. Hayatınızda değişim yapmak için ve özellikle hayatınızdaki bağımlılıklardan arınmak için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekiyor. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak size iyi gelebilir. Bu hafta emlak konuları ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir. Anne babanızdan destek görebilirsiniz. Çocukluk arkadaşlarınızdan haber alabilir ve onlarla vakit geçirebilirsiniz. Ev değiştirmek isteyebilirsiniz ancak önümüzde bazı engellerin olabileceğini göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

İKİZLER

Sosyal çevreniz ile ilgili bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. Ayrıca arkadaşlarınızdan biriyle aranız bozulabilir. Onu hayatınızdan çıkartma kararı alabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden giderken daha fazla çaba sarf etmeniz gerekecek. Ancak daha fazla sorumluluk alırsanız ve gerçekçi hareket ederseniz hayallerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Sosyal çevrenizde rekabet içerikli durumlarda son derece makul hareket etmeniz gerekiyor. Bu hafta iletişim konularında avantajlı olabilirsiniz. Yeni bir sözleşme fırsatı karşınıza gelebilir. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Yurt içi seyahatleri çıkabilirsiniz. Ancak araba kullanırken dikkatli hareket etmeniz gerekiyor.

YENGEÇ

Kariyerinizde girişimde bulunmak konusunda zorlanabilirsiniz. Kendinize gerçekçi hedefler belirlerseniz ve disiplinli hareket ederseniz başarılı olmanız mümkün olabilir. Hayatınızdaki otorite figürleri ile aranızda gerilim oluşabilir. İş hayatınızda arkanızdan iş çevirenler olabilir. Rekabet içerikli konularda makul olmaya çalışın. Patronlarınızla iletişim kurarken daha temkinli olmanız gerekiyor. Bu hafta maddi konularla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir yatırım fırsatı karşınıza gelebilir. Ayrıca yeni maddi kaynaklar bulmak Konusunda avantajlı olacaksınız. Ancak yatırımlarımızı yaparken gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Bir uzmana danışmanızda fayda olduğunu düşünüyorum.

ASLAN

Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Gerçekçi hareket etmezseniz daha sonradan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili bazı sorunları çözmeniz gerekebilir. Uzak akrabalarınızdan alacağınız haberler canınızın sıkılmasına sebep olabilir. Medya alanında çalışıyorsanız rekabet konusunda dikkatli olmanız gereken bir dönem başlıyor. Bu hafta İkili ve sosyal ilişkilerde önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Yeni tanışacağınız biriyle aranızda bir aşk ilişkisi başlayabilir. Maddi konularda daha şanslı olacaksınız ancak yatırım yaparken gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor.

BAŞAK

Paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili bazı sorunları çözmeniz gerekebilir. Ayrıca alacaklarla ilgili gecikmeler söz konusu olabilir. Ortak yatırımlarla ilgili daha gerçekçi hareket etmelisiniz. Aksi takdirde daha sonradan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Hayatınızdaki krizleri etkin yönetmeniz gereken bir süreç başlıyor. Bu hafta sanatsallığınız oldukça yüksek olacak. Olaylara geniş açıdan bakarsanız çözümler üretmenizi daha kolay olacak. Bir terapi süreci başlatmak için ideal bir dönemdesiniz. Hayatınızdaki bağımlılıklardan arınmak bu sayede mümkün olabilir. Takıntılı hareket etmek yerine büyük resmi görmek size iyi gelecek.

TERAZİ

Bu haftadan itibaren ilişkilerinizle ilgili problemler gündeme gelebilir. Ortaklığınızı bitirme kararı alabilirsiniz. Hukuki davalarla ilgili durumlara dikkat etmelisiniz. Rekabet içeren durumlarda makul hareket etmenizi öneriyorum. Sözleşmelerle ilgili iki kere düşünmenizde büyük bir fayda var. Bu hafta sosyal çevrenizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Projelerinizde yeni tanışacağınız kişilerin desteğini görebilirsiniz. Hayallerinize giden yolda daha fazla sorumluluk almanız gerekecek. Gerçekçi hareket ederseniz hedeflerinizi ulaşabilirsiniz.

AKREP

Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Bağışıklığınızı güçlendirmek için doktorunuzdan tavsiye alabilirsiniz. Ayrıca günlük rutin işlerinizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Bunları çözerken daha fazla çaba sarf etmeniz gerekecek. Ayrıca yanınızda çalışan kişilerle ilgili bazı sıkıntılar oluşabilir. İşinizi etkin bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Bu hafta kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızdaki otorite figürlerinden destek isteyebilirsiniz. Ancak iş ortamınızda rekabet içerikli durumlarda dikkatli olmanız gerekiyor. Kinci ve İntikamcı davranmak yerine gerçekçi hareket etmenizi tavsiye ediyorum.

YAY

Aşk hayatınızla ilgili bazı problemler gündeme gelebilir. Bunları çözerken son derece gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Çocuklarınızla ilgili bazı sorunları çözmeniz gündeme gelebilir. Mümkün olduğunca sorumlulukları almanız gerekecek. Borsa ile ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Paranızı doğru bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bu hafta yurtdışı bağlantılı işleriniz de destek görebilirsiniz. Bazı yurtdışı bağlantılı projeler tekrar gündeme gelebilirler. Hukuki konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca eğitim hayatınızda takdir edileceğiniz bir dönemdesiniz.

OĞLAK

Ailevi konularla ilgili bazı problemleri çözmeniz gerekebilir. Ve gereksiz tartışmalardan uzak durmanızda fayda var. Emlak konuları ile ilgili insiyatif almakta zorlanabilirsiniz. Eğer ev almayı düşünüyorsanız son derece temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Ev içi kazalar konusunda da dikkatli olmalısınız. Bu hafta paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortak yatırımlarınızda Maksimum fayda elde edebilirsiniz. Ancak kredi alacaksınız aşırı risk almamanızı öneriyorum.

KOVA

Yakın çevrenizde bazı problemler gündeme gelebilir. Araba kullanırken daha temkinli olmasınız. Yurt içi seyahatlerle ilgili bazı gecikmeler ertelenmeler gündeme gelebilir. Önünüze gelen sözleşmeleri iyi okumanızı öneriyorum. Eğitim hayatınızda daha fazla sorumluluk almanız gerekiyor. Bu hafta ilişkilerle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir aşk ilişkisi kapınızı çalabilir. Ve ortaklık fırsatları karşınıza gelebilir. Ancak gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Rakiplerinize karşı daha avantajlı olduğunuz bir dönem başlıyor.

BALIK

Maddi konularla ilgili daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Para kazanmak için daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Yatırım konularında çok makul hareket etmeniz gerekiyor. Yoksa daha sonradan hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneriyorum. Bu hafta günlük rutin işlerinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yanınızda çalışan kişilerden destek görebilirsiniz. Yeni bir iş bulmanız söz konusu olabilir. Ancak mevcut işe doğru yönetmezseniz maddi konularda daha sonradan sıkıntı yaşayabilirsiniz.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ