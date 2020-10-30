Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Aslan ile Oğlak aşkta kazanan taraf

Nihayet Merkür gerilemesi bu hafta son buluyor. 3 Kasım gününden itibaren Merkür Terazi burcunda düz harekete geçiyor. Ancak hala iletişim krizleri konusunda dikkatli hareket etmelisiniz, çünkü 1 Kasım ve 6 Kasım günlerinde Merkür ile Satürn arasında zorlayıcı etkileşim var. Hayatınızı değiştirecek önemli kararlar almanız gerekebilir. Bu kararları alırken kendinizi baskı altında veya karamsar hissedebilirsiniz. Ancak bu kararları makul bir şekilde alırsanız, hayatınızı yeniden yapılandırmanız mümkün olacak. Özellikle Kasım ortasından itibaren hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz.



KARAR ZAMANI

Dünyada ise; liderler zorlayıcı kararlar almak zorunda kalabilirler. Uluslararası anlaşmaları ihlal edebilecek durumlar gündeme gelebilir. Uluslararası ulaşım ve ticaret ile ilgili kısıtlamalar tekrar gündeme gelebilir. Sosyal medyaya yönelik yasakların da gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca bazı ülkelerde şiddetli fırtınalar ortaya çıkabilir. Hala devam etmekte olan Mars gerilemesinin ise son haftalarındayız. 14 Kasım günü Mars gerilemesi sona erecek. Bu son haftalarında projelerinizle ilgili girişimde bulunmakta hala sıkıntı yaşayabilirsiniz. Harekete geçmek ve hedefe ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Önünüzdeki engellerin bir kısmı sizin korkularınız olabilir. Kendi önünüze koyduğunuz engelleri aşmak için öncelikle kendinizle olan savaşınızı durdurmanızı öneriyorum. Ayrıca gerçek tutkularınızı keşfetmek size iyi gelebilir. Belki de bugüne kadar size dayatılmış hedefler peşinde koşmuş olabilirsiniz. Biraz mola verip, hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek için ideal bir süreçtesiniz.

HEDEF BELİRLEYİN

Yeni hedefler belirleyerek 14 Kasım'dan itibaren hızla ilerlemeye başlayabilirsiniz. Ayrıca kazalar konusunda da temkinli olmalısınız. Acele işe şeytan karışır derler. Mümkün olduğunca sükûnet içinde hareket etmeye çalışın. Dünyada ise; gerilimlerin, şiddetin ve terörün yine gündemde olabileceği bir haftadayız. Patlamalar ve yangınlarla ilgili Mars’ın Koç burcuna geçiş yapmış olduğu Haziran sonundan beri maalesef artan şekilde vuku bulan olaylar bu haftada da gündemde olabilirler. Bireysel anlamda sizlere sükûnetinizi korumanızı öneriyorum. Fırtınanın içinde panikle çırpınmak yerine fırtınanın dinmesini bekleyin.

KOÇ

Haftanın başında sosyalleşmek size çok iyi gelecek. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Onlarla yeni projelerinizi paylaşarak fikir alabilirsiniz. Hafta boyunca günlük rutin eşlerinizle ilgili bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişileri idare etmeye çalışırken makul olmalısınız. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Hafta sonuna doğru maddi konularla ilgili karar almanız gerekebilir. Yeni bir yatırım yapmak için gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Ayrıca yeni maddi kaynaklar bulmak konusunda insiyatif kullanmanız gerekebilir.



BOĞA

Aşk hayatınızla ilgili zorlayıcı kararlar almanız gerekebilir. Mümkün olduğunca gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi taktirde ilişkiniz bitme noktasına gelebilir. Hafta başında kariyerinizle ilgili gelişmeler gündeminizde önemli bir yer tutabilirler. Otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Takip eden günlerde sosyal çevrenizden destek göreceksiniz. Hayallerinizin peşinden giderken arkadaşlarınızdan fikir alabilirsiniz. Yeni sözleşme fırsatları karşınıza gelebilir. Bunları iyi değerlendirin.



İKİZLER

Emlak konuları ile ilgili karar almakta zorlanabilirsiniz. Gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Bir emlak danışmanı ile beraber hareket etmeniz daha mantıklı olabilir. geçmişe dönük konular tekrar gündeme gelebilirler. Bu krizleri etkin bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Haftanın ilk günlerinde yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. Takip eden günlerde kariyerinizle ilgili gelişmeler ön plana çıkacaklar. Hedeflerinize yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz. Hafta sonuna doğru sosyalleşmek size çok iyi gelecek. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı görebilirsiniz.



YENGEÇ

Bu hafta oldukça şanslısınız. Hayatınızla ilgili çok önemli girişimlerde buluna bilirsiniz. İstediğiniz desteği yakın çevrenizden bulabilirsiniz. Tanıştığınız kişiler size yardımcı olabilirler. Ayrıca yeni bir aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Hayatınızda sevgilinizin desteğini hissedebilirsiniz. Yeni sözleşmeler konusunda daha gerçek tehlikede etmeniz gerekiyor. Daha sonradan kararlarınızda pişmanlık duyabilirsiniz. Ayrıca araba kullanırken daha dikkatli olmalısınız. Hafta sonuna doğru aşk hayatınızda oldukça hareketlenecek. Sevgilinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.



ASLAN

Gizli düşmanlıklar konusunda dikkatli olmalısınız. Hayatınızda size yardım etmeye çalışan kişiler bazen sizi yanlış yönlendirebilirler. Ayrıca maddi konularla ilgili gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Yatırımlar konusunda danışmanlık almanız size iyi gelebilir. Haftanın ilk günlerinde ilişkileriniz gündeminizde yer alacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilir veya yeni bir ortaklığa girebilirsiniz. Aşk hayatınız hareketlenecek. Belki de aradığınız aşkı bu hafta bulabilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili insiyatif kullanmanız gerekebilir. Ortak yatırımlarınızda daha cesur hareket etmek isteyeceksiniz.



BAŞAK

Hayatınızı etkileyecek çok önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi halde daha sonradan hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Abartılı beklentiler içinde olmamalısınız. Ayrıca takıntılı hareket ederseniz yanlış karar alabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde günlük rutin işleriniz ön planda olacak. Çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Takip eden günlerde ilişkilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizdeki problemleri çözerken karşı tarafla empati kurmanız gerekiyor. Hafta sonuna doğru ortak yatırımlarla ilgili konuları çözmeniz gerekebilir. Büyük resmi görürseniz daha başarılı olacaksınız.



TERAZİ

Kariyerinizle ilgili gelişmeler hız kazanacak. Terfi edebilir ya da yeni bir iş bulabilirsiniz. Kendinizi başarmış hissedeceksiniz. Hayatınızdaki otorite figürlerinden destek göreceksiniz. Kendinize yeni hedefler belirleyebilir Ve bu hedeflerin peşinden cesaretle gidebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde aşk trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Sevgilinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Takip eden günlerde iş trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Yanınızda çalışan kişilerden yeni projelerinizde destek görebilirsiniz. Diyete başlamak için uygun bir haftadasınız.



AKREP

Ailenizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Yeni projelerinizde onlarla paylaşabilir ve destek isteyebilirsiniz. Aradığınız desteği bulacaksınız. Ayrıca çocukluk arkadaşlarınızdan haber alabilir ve onlarla irtibata geçebilirsiniz. Takip eden günlerde aşk hayatınızla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Eski Sevgilinizden haber alabilir ve onunla irtibata geçebilirsiniz. Hobilerinize vakit ayırabilir ve yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Hafta sonuna doğru İş trafiğiniz yoğun olacak. Uzun zamandır ertelediğiniz işleri halletmek için girişimde bulunabilirsiniz. Ayrıca yanınızda çalışan kişilerin desteğini görebilirsiniz.



YAY

Haftanın ilk günlerinde yakın çevre ilişkileriniz gündemde olacak. Yeni projelerinizde kardeşleriniz ve kuzenlerinizden destek isteyebilirsiniz. Böylece daha hızlı hareket etmeniz mümkün olacak. Bir yurt içi seyahate çıkabilir ve orada karşınıza çıkacak kişilerle iş hayatınızla ilgili önemli bağlantılar kurabilirsiniz. Yeni sözleşme fırsatları karşınıza gelebilir. Hafta sonuna doğru aşk hayatınız oldukça hareketli olacak. Sevgilinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Genel olarak kariyerinizle ilgili ani kararlardan kaçınmanız gerekiyor. Ani kararlar daha sonradan pişmanlık duymanıza sebep olabilir. Gerçekçi ve fizibilite hesabı yaparak kariyerinizle ilgili karar almanız gerekiyor.



OĞLAK

İlişkiler konusunda oldukça şanslısınız. Yeni bir ilişkiye başlayabilir ve sevgilinizden destek görebilirsiniz. Ayrıca ortaklıklar açısından oldukça şanslı bir dönemdesiniz Ortağınızla birlikte önemli projelere imza atabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde maddi konular gündeminizde önemli bir yer tutacak. Yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Yeni yatırım fırsatları önünüze gelebilir. Takip eden günlerde sözleşmelerle ilgili karar almanız gerekebilir. Yeni bir araba almaya karar verebilirsiniz. Ve yurt içi seyahatlere çıkmak için plan yapmaya başlayabilirsiniz.



KOVA

Haftanın ilk günlerinde kendinizi oldukça dinamik hissedeceksiniz. Yeni bir girişimde bulunmak isteyebilirsiniz. Takip eden günlerde yatırımlarla ilgili konular gündeminizde yer tutacak. Yatırımlara ilişkin danışmanlık almak isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru yakın çevrenizle ilgili önemli gelişmeler karşınıza çıkabilir özellikle kardeşlerinizle ilgili konular insiyatif kullanmanızı gerektirebilir. Bu hafta genel olarak iş hayatınızda oldukça şanslı hissedeceksiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Ve yeni projelerinizi çevrenize sunabilirsiniz. Ancak ortak yatırımlarda daha gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde daha sonradan hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.



BALIK

Bir kaç gün boyunca yalnız vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Takip eden günlerde kendinizi çok daha dinamik hissedeceksiniz. Ve yeni projelerinizi çevreniz ile paylaşmak isteyeceksiniz. Hayatınızla ilgili önemli bir girişimde bulunabilirsiniz. İlişkilerle ilgili gerçekçi hareket etmeniz gereken bir haftadasınız. Aşırı risk alırsanız daha sonradan pişmanlık duyabilirsiniz. Ortaklıklarınızla ilgili çözmeniz gereken problemler söz konusu olabilir. Bunları çözerken gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Hafta sonuna doğru maddi konular gündeminizde önemli bir yer tutacak. Yeni bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için bir danışman ile görüşmenizde fayda olabilir.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ