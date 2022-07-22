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22 Temmuz 2022 Cuma 09:52:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 09:52:00

Hafta sonuna dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor

Kaynak: Sabah

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Avrupa'yı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, 10 günde binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Sıcak hava dalgasının Türkiye'de özellikle 3 bölgede etkili olacağı belirtilirken, kavurucu sıcak havanın Avrupa'daki kadar etkili olmayacağı açıklandı.

Avrupa'da 10 günde 1700'den fazla kişinin ölümüne neden olan kavuran sıcak hava dalgası hafta sonu itibarıyla Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 derece üzerine çıkacak.

Avrupa'yı kavuran ve ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye yaklaşıyor. Sıcak hava dalgasının Türkiye'de üç bölgede etkili olacağı belirtilirken, uzmanlara göre sıcak hava dalgası, Avrupa'daki kadar etkili olmayacak.

Sıcaklık, Marmara Bölgesi, kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Özellikle turizm yönünden yoğun olan İzmir'de sıcaklığın 39, Antalya'da 42 derece olacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA 42 DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Ayhan Erdoğan, "Sıcaklık İstanbul'da mevsim normallerinin 4 derece üzerine çıkacak. Hafta sonu 33, pazartesi 34 dereceyi bulacak.

İzmir'de 5 derecelik artışla 38-39 dereceyi bulacak. Antalya 7 derecelik artışla pazartesi günü 42 dereceye çıkıyor. Avrupa'daki sıcaklığın bize etkisi Batı ile sınırlı kalıyor ve İç ve Doğu kesimlerine geçemiyor" dedi.

Avrupa'da etkili olan ancak Türkiye'ye etkisini kaybederek gelen hava sıcaklığının ne kadar devam edeceğine yönelik bilgi veren Ayhan Erdoğan, "Bu değerler önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edecek, belki önümüzdeki haftayı bitirebiliriz ama ondan sonra bir şey görünmüyor.

Bize biraz törpülenmiş geldi yüksek hava sıcaklığı" diye konuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise, "Hava tahminlerine göre işlerimizi planlamak ve ona göre giyinmek gerekir.

Bu havalarda mümkün olduğu kadar gölgede kalmak, susamadan su içmek, hafif sulu ve yavaş bir yaşam sürmek gerekiyor" dedi.

AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE 10 GÜNDE 1700 KİŞİ ÖLDÜ

Avrupa'da İspanya ve Portekiz başta olmak üzere sıcak hava dalgasına bağlı ölümler sürüyor.

Uluslararası basındaki haberlere göre, kıtanın birçok yerinde son birkaç gündür sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

İspanya Meteoroloji Ajansı'nca (AEMET) yayımlanan verilere göre, ülkede son 10 günde 678 kişi yaz sıcakları nedeniyle hayatını kaybetti.

Etiketler : sıcak kavurucu sıcak istanbul
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