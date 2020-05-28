Başkan Erdoğan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi.



Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle dokuzuncu kez videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Başkan Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN VE İŞ DÜNYAMIZIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine ilişkin Erdoğan, "Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Vefa Sosyal Destek gruplarının toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdiğini bildirdi.

"AYDINLIK BİR GELECEĞİN BİZİ BEKLEDİĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ"

"Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır. Aydınlık bir geleceğin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Halkımıza ve devletimize güveniyoruz. Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak, 2023 hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını göstermiştir."

"27 MAYIS TÜRKİYE'YE DARBE VİRÜSÜNÜN İLK GİRDİĞİ TARİHTİR"

27 Mayıs'ın Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarih olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir."

Erdoğan, "Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü irade ve cesaret, Türkiye'de darbeler ve cuntalar, vesayet dönemlerinin inşallah artık kapandığının işaretidir." dedi.

"Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Fetih Şöleni kapsamında yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını ve dualar edileceğini söyledi.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZI SAHİPSİZ BIRAKMADIK"

"Moritanya'dan Bolivya'ya kadar nerede olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık. Hamdolsun milletimizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık hizmetlerimizle hem diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz."

"ŞEHİRLERARASI SEYAHAT SINIRLAMASI 1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN TAMAMIYLA KALDIRILMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında atılan yeni adımlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır."

"YENİ NORMAL DÜZENDE MASKE, MESAFE, TEMİZLİK, BUNLARI İHMAL ETMEYELİM"

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda gördüklerini belirten Erdoğan, şu ifadelerini kullandı:

"0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik, bunları ihmal etmeyelim." uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Geride bıraktığımız Ramazan bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum.

Rabbimden tüm insanlıkla beraber aile ve dostlarımızla birlikte huzurla, sağlıkla geçirebileceğimiz nice bayramlara ulaştırmasını diliyorum. Salgın sebebiyle bizi gönlümüzce bayram yapmaktan mahrum bıraktıysa da kalbimizde hem umudu koruduk.

Hepimizin de geleceğimize dün olduğundan çok daha berrak, olgun şekilde bakabildiğimiz gönül ve zihin dinginliği kazandığımızı düşünüyorum. Salgının çok büyük kıyımlara yol açtığımız ülkelerle kendimizi mukayese ettiğimizde elimizdeki nimetlere şükrettiğimizi yakından biliyorum.

Alınan tedbirler sebebiyle işine ara verdiği, geliri azaldığı için sıkıntı çeken vatandaşlarımız olmuştur. Devletin tüm imkanlarını bu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak zor zamanda yanlarında olduğunu gösterdik.

4,5 milyon vatandaşımızın istihdamını kısa çalışma ödeneği, asgari ücret ve nakit desteği gibi yöntemlerle destekledik. Vergi ve sigorta primi ertelemeleri ve daha çok yöntemle büyüklü, küçüklü tüm işletmelerimizin ayakta kalmasını temin ettik.

Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır. Fedakarca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

81 il ve 922 ilçede valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız tarafından tedbirler yürütüldü. 8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız, 25 milyondan fazla 20 yaş altında gençlerimizin her türlü ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı.

6 milyon 240 bin üzerinde talebe cevap verdi. Halkımız yaptığı hiçbir fedakârlığın boşa gitmediğinden emin olsun. Allah'ın izni, milletimizin gayreti, devletimizin katkısıyla kayıplarımızın hepsini kısa sürede ziyadesiyle geri alacağımızdan en küçük şüphemiz yoktur.

ALINAN YENİ KARARLAR

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Hazirandan itibaren tamamen kaldırılmıştır.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte yarar görüyoruz.65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

Maske mesafe ve temizlik çok önemli.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ve nargile satışı bu kapsamın dışında.

Plajlar ve milli parklar 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır

Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.