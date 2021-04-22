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22 Nisan 2021 Perşembe 08:51:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 08:51:00

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan dolayısıyla bugün başlıyor

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Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına 23 Nisan düzenlemesi getirildi. Buna göre, Türkiye genelinde bu hafta sonu uygulanacak kısıtlama bugün saat 19.00'da başlayacak, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan dolayısıyla bugün saat 19.00'da başlayacak, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19.00'da başlayacak.

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Kısıtlamadan muaf kişiler, daha önce açıklananlarla aynı olacak

Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.

Kutlama törenlerinde görevli kişiler de kısıtlamadan muaf

TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şu esaslara göre kutlanacak:

"Milli Eğitim Bakanlığının 6 Nisan 2021 tarihli yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrim içi etkinliklere ağırlık verilecek."

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli kişiler de tören ve kutlama programları süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı PANDEMİ KISITLAMA
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