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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tahminler...
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02 Aralık 2023 Cumartesi 11:12:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 11:12:00

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Kaynak: TRT Haber

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Soğuk ve yağış etkisini yitirecek. Sıcaklık hafta sonu mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak. Ancak yeni haftayla birlikte yurt geneli yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışlar özellikle doğu kesimlerde sağanak şeklinde olacak.

Hava sıcaklığı bir süredir mevsim normalleri altında seyrediyordu. Ancak kısa süreliğine sıcaklık artacak.

Hafta sonunda yurt genelinde yağış beklenmediğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Cumartesi günü için özellikle Marmara'nın batısında, Batı Karadeniz'in batısında ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar bekliyoruz. Pazar günü de az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz" dedi.

METEOROLOJİ'DEN 4 KENTE SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı haritada 4 kent sarı kodla uyarıldı.Buna göre Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Kırklareli'nde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yetkililer, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

3 büyük ilde de hafta sonu yağış beklenmiyor.

İstanbul'da yağış yok ancak rüzgar bekleniyor. Sıcaklık da 18-19 dereceye kadar çıkıyor. Ankara'da da hafta sonu yağış beklentisi yok, hava sıcaklığı 14-15 derece civarında olacak. İzmir'de de 21-22 derece sıcaklıkla beraber yağış tahmin edilmiyor.

TÜRKİYE'Yİ YENİ HAFTADA YAĞIŞLI BİR HAVA BEKLİYOR

Yeni haftada ise soğuk ve yağışlı hava geri dönecek. Yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit yeni haftayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Batı kesimlerde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de de yağışların görülmesini bekliyoruz. Salı ve çarşamba günü yağışlar doğuya doğru hareket ediyor. Özellikle yağmur ve sağanak şeklinde bekliyoruz. Çarşamba günü de Doğu Karadeniz'in yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir."

Etiketler : hava sıcaklığı hava durumu istanbul ankara izmir
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