VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg CEO'su Karakaş iddiayı doğruladı
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli denizaltı STM500'ün üretimi başlıyor
TOKİ Gaziantep'e 2 bin 429 konut inşa edecek
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor
Libya'daki Türk Silahlı Kuvvetleri askeri hastanesi 30 binden fazla hastaya "şifa" oldu
19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı
Türkiye'de bir ilk! Dünyada sayılı ülkede var
İLBANK'tan Isparta'ya 279 milyon liralık destek
Ekvador'da olağanüstü hal kaldırıldı
Pakistan'dan Hindistan'ın G20 toplantılarını Cammu Keşmir'de planlamasına tepki
Katar Emiri Şeyh Temim ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor
Yağış zamanlarının kayması tarımsal takvimde revizyonu gündeme getirdi
Hafızlık eğitimini tamamlayan 8 bin 695 öğrenci icazet belgesi aldı
Togg, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!
4 nostaljik hat daha turizme açılıyor
Sahte Kiev Belediye Başkanı ile görüştü
Rusya: Severodonetsk'i kontrolümüz altına aldık
ABD'den Türkiye açıklaması!
Kadın çalışanın evlilik tazminatında sınır yok
Savaş çıkarsa ilk Londra'yı vururuz
İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hollanda'dan kritik F-35 kararı
26 Haziran 2022 Pazar 11:37:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 11:38:00

Hafızlık eğitimini tamamlayan 8 bin 695 öğrenci icazet belgesi aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanlığınca 1975'ten bu yana verilen belgeyi alanların sayısı 200 bine yaklaştı.

Bu yıl Türkiye genelindeki Kur'an kurslarında eğitim alan ve kendi imkanlarıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 8 bin 695 öğrenci, icazet belgesi aldı.

AA muhabirinin Diyanet İşleri Başkanlığından aldığı bilgiye göre, 2021-2022 sezonunda Türkiye genelindeki 1704 Kur'an kursunda 73 binden fazla öğrenci hafızlık eğitimi aldı.

Haftada 30 saatlik eğitimde, 3 dönemi "hazırlık", 6 dönemi "ezberleme"den oluşan 9 dönem boyunca Kur'an-ı Kerim'i çalışan öğrenciler, ortalama 3 yıl eğitim gördü.

Hafız 7 bin 201 öğretici gözetiminde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen öğrenciler, eğitim ve öğretimlerini tamamladıktan sonra Türkiye genelinde belirlenmiş sınav merkezlerinde 4 kez hafızlık tespit sınavına girdi.

Sınavlar sonunda Kur'an-ı Kerim'i başarıyla hıfz eden 8 bin 695 öğrenci hafızlık icazet belgesini almaya hak kazandı.

Böylece 1975'ten bu yana hafızlık icazet belgesi alanların sayısı yaklaşık 200 bin oldu.

Etiketler : Kur'an kursları hıfz eden 8 bin 695 hazırlık
Festival başlıyor

Festival başlıyor
Asker yolu gözlüyor

Asker yolu gözlüyor
5 milyonluk anlaşma

5 milyonluk anlaşma
Oğlu mezun oldu

Oğlu mezun oldu
Hayallerin toplandığı atölye ile Türkiye turu

Hayallerin toplandığı atölye ile Türkiye turu
Çocuklara el uzattı

Çocuklara el uzattı
Dizinin adı değişti

Dizinin adı değişti
Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer
Evinin çatısını atölyeye çevirdi

Evinin çatısını atölyeye çevirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX