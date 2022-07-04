Hacıyatmaz apartman!

Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketinin en çok etkilediği ilçelerden biri de Karabük'ün Yenice ilçesi oldu. Derelerin taşması ile birçok köprünün yıkılma tehlikesi yaşadığı ilçede bazı evler ile ahırlar yıkıldı. İlçeye bağlı Tır köyünde sel afetinin verdiği tahribatı inceleyen ekipler zarar gören evler için yıkım kararı verirken, vatandaşlar yıllar önce emekleriyle yaptırdıkları evlerden ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

KRİKO İLE DÜZELTİLMİŞ

Tır Köyü'nde yaşayan Seyfettin ve Nurettin Odabaş kardeşlere ait üç katlı bina ise sel felaketinde yan yattı. Topraktan ayrılarak yana doğru kayan ve herhangi bir zarar görmeyen binanın 1998 yılında yaşanan sel olayında da yine yan yattığı ve kriko yardımıyla kaldırıldığı ortaya çıktı.

YIKIM KARARI ÇIKARILDI

Sel afeti sonrası evinin tehlikeli konumda olması nedeniyle yıkım kararı verilen Hüsnü Beşevli (71), "Kaymakamlık tarafından camilerde devamlı anons yapıldı. Yağmur da sürekli yağıyordu ve su seviyesi yükselince evi terk ettik. Zaman zaman su seviyesi yükselerek yıkıcı oldu. Sular durulunca geldik baktık ardiye olarak kullandığım binanın yarısı gitmiş" dedi. Beşevli, yıkım kararının çıktığını ve evini boşaltması gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Beşevli, evini terk edecek olmanın üzücü olduğunu söyledi.

AFETİN BİLANÇOSU 4.2 MİLYAR TL

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hasarın 4.2 milyon TL olduğunu açıkladı. Soylu şunları söyledi: "6 helikopter sürekli olarak çalıştı. İnsanlı keşif uçağı da görev başındaydı. Şu ana kadar da toplam 56 milyon 863 bin lira para nakit olarak gönderildi. Evi su basan vatandaşlarımıza 3 bin lira yani herhangi bir hasar tespiti yapmadan, yine herhangi bir hasar tespiti yapmadan işyeri su basan vatandaşlarımıza da nakdi olarak 5'er bin lira hemen hemen her yerde verildi. Bin 80 konut, 516 işyeri zarar gördü."