2024 yılı hac ön kayıt işlemleri 15 Ekim'e kadar uzatıldı

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, son başvuru tarihi bugün olan 2024 yılı hac ön kayıt işlemleri vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

Vatandaşlar, hac ön kayıt işlemlerini e-Devlet'ten yapabilecek.