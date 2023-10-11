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11 Ekim 2023 Çarşamba 14:31:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 14:31:00

2024 yılı hac ön kayıt işlemleri 15 Ekim'e kadar uzatıldı

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 15 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, son başvuru tarihi bugün olan 2024 yılı hac ön kayıt işlemleri vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

Vatandaşlar, hac ön kayıt işlemlerini e-Devlet'ten yapabilecek.

Etiketler : diyanet 2024 hac ön kayıt
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