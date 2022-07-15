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15 Temmuz 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 08:00:00

Haberleri yapan medyayı suçladı

Kaynak: Akşam gazetesi

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CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatil dönüşü “Afet yok. O sokakları ben daraltmadım” dedi, sel haberi yapan medyayı izlemediğini söyledi!

İstanbul'da yağışlar nedeniyle yaşanan sel baskınları sırasında tatilde olduğu için eleştirilen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatil dönüşü Başkanlık binasında basın açıklaması yaptı. İmamoğlu, yapılan tespitlere göre 18 mahallede 134 konut, 15 işyeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 caminin zarar gördüğünü belirterek, özetle şöyle konuştu: "O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı. Birkaç ilçede yaşanan su baskınları oldu, sadece Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde sınırlı bir hatta ve hatta bir sokakta sorun yaşandı. Yağış gece yarısından sonra şiddetini artırmıştı, gece saat 03.30 itibarıyla konferans görüşmeleri yaparak gelişmeleri ekiplerimiz ile birlikte yönettim.

'TATİLİM YAĞMURA DENK GELDİ'

Sabahın ilk ışıklarına kadar tüm süreci bu dev kadro ile birlikte yönettik. 3 yılda izin kullandığım gün sayısı sadece 25 gün. Yani her yıla 1 hafta düşüyor. Biliyorum, 2 tatilim de yağmura denk geldi. Evime, aileme, çocuklarıma da zaman ayırmayı ihmal etmeyeceğim. Esenyurt'taki dere yatağını ben daraltmadım, onlarca gökdeleni oraya ben dikmedim."

SUÇLU HABER YAPAN MEDYA

Medyanın olayı haberleştirmesine tepki gösteren İmamoğlu, "Ben televizyon kanallarınızı izlemiyorum. Çünkü dejenere edilmiş bu düzende insanımıza yakışan konuşmalar o kanalların çoğunda yapılmıyor. Teşbihte hata olmaz, ortada bir cinayet var zanlı elini kolunu sallayarak olay yerinde geziyor, kurtarıcı gibi bir de poz veriyor. Herkes onun suçlu olduğunu biliyor ama her nedense maktulü yaşama döndürmeye çalışan insan suçlanıyor ve linç ediliyor. Basının yaratmak istediği bu" ifadesini kullandı. Basın açıklamasına, CHP yanlısı yayınlarıyla tanınan sınırlı sayıda basın-yayın kuruluşunun katılması dikkati çekti.

BİRKAÇ KİŞİLİK DEV KADRO

İmamoğlu'nun 'süreci dev kadro ile yönettik' ifadesini kullandığı basın toplantısı sırasında, yanında 12-13 belediye personelinin bulunması da dikkati çekti. İmamoğlu, göreve başladığı 3 yıl önce kalabalık 'kadro fotoğrafı' vermiş, geçen 3 yıl içinde Genel Sekreter ve Basın Danışmanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda yöneticiyi görevden almıştı.

'DEV KADRO' İLE YANDAŞ BASINA AÇIKLAMA YAPTI!

Esenyurt'ta yağış sonrası bodrum katlar sel suları altında kaldı.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO

Belediyenin Saraçhane'deki binasına gelen İmamoğlu'nu bir sürpriz karşıladı. İstanbul'da yaşananlar sırasında belediye başkanının şehir dışında olmasını protesto edenler binanın önündeki korkuluklara "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" pankartı astı. İmamoğlu'na tepki gösteren bir grup genç de belediye binası önünde pankart açtı.

Etiketler : ekrem imamoğlu tatil sel istanbul
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