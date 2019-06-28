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28 Haziran 2019 13:23 | Cuma

Güvenlik Uzmanı Alabarda: Türkiye'nin (İdlib'e) bölgeye ciddi anlamda müdahale edebileceğini düşünüyorum

Türkiye’nin İdlib bölgesinde bir oldu-bittiye izin vermeyeceğini dile getiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Yusuf Alabarda, "Türkiye yeni bir göç dalgasını kabul etmemek için gerektiği takdirde bölgeye ciddi anlamda müdahale edebileceğini düşünüyorum." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 10 No’lu ateşkes gözlem noktasına dün Suriye rejim güçleri tarafından saldırı gerçekleştirildi. İdlib bölgesinde yaşanan gerginliği aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Yusuf Alabarda, “Önümüzdeki süreç içerisinde Suriye rejimi Rusya’nın da desteğini alarak bu eylemlere giriştiği takdirde Türkiye Cumhuriyeti’nin silahlı gücüyle karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz olacaktır.” ifadesini kullandı.

İdlib’de yaşanan gerginliğin G20 zirvesiyle direkt bağlantılı olmayacağına dikkat çeken Yusuf Alabarda, “İdlib bölgesinde yaşanan gerginlik bir buçuk aydan beri devam eden bir süreç. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yapılan saldırılarla ilgili yaklaşık 15 gün önce yaptığı açıklamada saldırılar devam ederse TSK angajman kuralları çerçevesinde gereğini yapacağını söylemişti. Bu anlamda TSK’nin angajman kuralları çerçevesinde vermiş olduğu cevabı çok anlamlı buluyorum.”

“RUSYA İDLİB’İ GROZNİ MODELİNE DÖNDÜRMEK İSTİYOR”

Rusya’nın İdlib bölgesini Grozni modeline benzer modelle dönüştürmeye çalıştığını belirten Alabarda, “Rusya’nın Suriye’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi kadın, çocuk ve yaşlı hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin ortadan kaldırıp bütün Suriyelileri Türkiye sınırına sürüp, bu bölgeyi de muhaliflerin elinden almak niyetinde olduğunu biliyoruz. Bu duruma engel ise TSK’nin bölgedeki varlığı ve 12 adet gözlem noktasıdır. TSK bu tür eylemleri karşılıksız bırakmaz.

Bir-bir buçuk milyon Suriyelinin sınırlarımıza doğru düzensiz göç hareketiyle gelmesi Türkiye Cumhuriyeti açısından kabul edilir bir durum değildir. Önümüzdeki süreç içerisinde Suriye rejimi Rusya’nın da desteğini alarak bu eylemlere giriştiği takdirde Türkiye Cumhuriyeti’nin silahlı gücüyle karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz olacaktır.”

“TÜRKİYE BÖLGEDE CİDDİ ADIMLAR ATACAK”

İdlib bölgesinde bir süpürme harekâtı düzenlenirse bundan en çok etkilenen ülkenin Türkiye olacağını söyleyen Alabarda, “Bu konunun G20 zirvesinde yapılan görüşmelerde Sayın Erdoğan’ın gündeminde olduğunu biliyorum. Türkiye’nin İdlib bölgesinde bir oldu-bittiye izin vermeyeceği için Rusya ile diplomatik ilişkilerini önümüzdeki günlerde arttıracak.

Buna çözüm bulmadığı takdirde yeni bir göç dalgasını kabul etmemek için Türkiye gerektiği takdirde bölgeye ciddi anlamda müdahale edebileceğini düşünüyorum. Bölgede yaşanan olayların kritik ve zor bir sürece girmemesi için TSK yaklaşık son bir aydan bu yana gözlem noktasındaki gücünü arttırdığını biliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: aksam.com.tr

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