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07 Nisan 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 07:30:00

Güvenlik kaynaklarıdan "Haseke" açıklaması: Haberler asılsızdır

Kaynak: AA

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Güvenlik kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarınca, sosyal medyada, "Haseke kırsalında TSK'ye ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna yönelik" iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Etiketler : Haseke PATLAMA YARALI TSK
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