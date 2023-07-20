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20 Temmuz 2023 Perşembe 12:23:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 12:23:00

Güvenlik kaynakları: Rus personel Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldı

Kaynak: İHA

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İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus personelin durumuna ilişkin konuşan güvenlik kaynakları, “Rus personel merkezden ayrıldı” dedi.

Güvenlik kaynakları, son dönemde Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait tesislerdeki yangın ve patlamaya eski teknoloji ve tecrübesiz işçilerin neden olduğu iddialarına ilişkin, olaylarla ilgili idari ve adli sürecin devam ettiğini, konunun her yönüyle araştırıldığını belirtti. 'Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'deki birliklerini takviye ettiği ve yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdiği' iddiasına yönelik de kaynaklar konunun yakından takip edildiğini belirterek, şu ana kadar böyle bir tespitlerinin bulunmadığını vurguladı. Rusya tarafından durdurulan Tahıl Koridoru'nun yeniden açılmasına yönelik olumlu bir havanın olup olmadığına yönelik soru üzerine kaynaklar, "Biz bu anlaşmanın dörtlü bir şekilde mevcut durumu ile devam etmesinden yanayız. Bu konudaki girişim ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Girişimler devam ettiği sürece de İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yeterli personel ile operasyonel olarak kalmasını sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus personelin durumuna ilişkin soruya ise kaynaklar, "Rus personel merkezden ayrıldı" karşılığını verdi. Başka bir alternatifin söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine kaynaklar, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi çok faydalı olduğu dünya tarafından belirtilen girişimin devamından yanayız. Bunun için de bütün taraflar nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Etiketler : tahıl girişimi koordinasyon merkezi rus personel
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