Güvenlik güçleri son 120 günde 80 bin 572 uyuşturucu operasyonu düzenledi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 120 günde uyuşturucuyla mücadelede 80 bin 572 operasyon düzenlendiğini, 98 bin 198 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yerlikaya, paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz. Zehir tacirliğini de terörle eşdeğer olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelemizi arz ve talep olmak üzere iki yönlü sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Uyuşturucuyla mücadelede son 120 günde 80 bin 572 operasyon düzenlendiğini, 98 bin 198 şüphelinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanların 8 bin 379'unun tutuklandığını, 3 bin 422'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun gölge gibi takiplerindeyiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."
#TürkiyeYüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 15, 2023
Zehir tacirliğini de terörle eşdeğer olarak görüyoruz.
Uyuşturucuya karşı mücadelemizi "arzla" ve "taleple" olmak üzere iki yönlü sürdürüyoruz.
Bu kapsamda son 1️⃣2️⃣0️⃣ günde:
❌UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE... pic.twitter.com/aD1vLQlsrQ
- MSB, Sinop Test Merkezi'ndeki Stinger eğitim atışlarının görsellerini paylaştı
- Güvenlik güçleri son 120 günde 80 bin 572 uyuşturucu operasyonu düzenledi
- Türkiye ile Yunanistan arasında Ortak Eylem Planı toplantısı yapılacak
- Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
- Meclis bu hafta Irak ve Suriye tezkereleri için mesai yapacak
- Bölgesel çatışma döneminde dezenformasyonlara karşı uyardı