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14 Kasım 2021 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 20:00:00

Güvenlik duvarı Mehmetçiğe 'kalkan' terörist ve kaçakçılara 'set' oluyor

Kaynak: AA

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Türkiye-İran sınırının Ağrı-Iğdır bölümünde yapımı tamamlanan 145 kilometrelik beton güvenlik duvarı, teröristler başta olmak üzere düzensiz göçmenler ve kaçakçıların yurda girişlerini önlüyor.

Cumhurbaşkanlığınca Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında başlatılan, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda komşu ülkelerin sınır hattında yapımı süren beton güvenlik duvarının Türkiye-İran sınırındaki Ağrı-Iğdır bölümü bir süre önce tamamlandı.

Yapımı biten Ağrı ve Iğdır'ın İran sınırını kapsayan 145 kilometrelik güvenlik duvarı, terörle mücadelenin yanı sıra düzensiz göçmenlerin yurda yasa dışı yollardan girişini ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemek açısından da önem taşıyor.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YURDA GİRMEDEN YAKALANIYOR

Düzensiz göçmenlerin sınırdan geçişlerinin ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hudut hattında her türlü önlemi alan Mehmetçik, İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen yabancıları henüz sınırın dışındayken Entegre Güvenlik Sistemleri ile anında tespit ediyor.

Yurda kaçak yollarla girmek için teşebbüste bulunan düzensiz göçmenleri yakalayarak ilgili kurumlara teslim eden hudut kartalları, 7/24 teyakkuz halinde bekliyor.

Sınır güvenlik sistemlerinin sunduğu imkanlar sayesinde bölgede son bir ayda yaşanan 85 olayda 1693 düzensiz göçmeni hudut hattının ötesinde tespit eden Mehmetçik, kaçakların yurda girişini engelledi.

Güvenlik duvarı boyunca yapılan devriye yolunun yanında farklı noktalara konuşlandırılan insanlı-insansız gözetleme kulelerinde görevli personel de her türlü sınır ihlaline karşı ellerini tetikten gözlerini sınırdan ayırmıyor.

Milli ve yerli kaynaklarla üretilen zırhlı araçlarla güvenlik yolunda devriye gezerek her türlü olaya karşı sürekli teyakkuz halinde olan güvenlik güçleri, hem yaşanması olası olumsuzlukların önüne geçiyor hem de güvenliği tehdit eden unsurlara göz açtırmıyor.

Güvenlik duvarının üstüne eklenen tel ile panel çitler de duvar üzerinden kaçak geçişleri önleyerek sınır güvenliğine katkı sağlıyor.

EN KÜÇÜK İNSAN HAREKETLİLİK ANINDA TESPİT EDİLİYOR

Elektronik sistemlerle gözetlenen duvar boyunca en küçük insan haraketliliği anında tespit edilip güvenlik göçleri tarafından engelleniyor.

Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi kapsamında kurulan elektronik, elektromanyetik ve akustik sistemler ise güvenlik güçlerinin işini ciddi anlamda kolaylaştırıyor.

Hudut Kartalları, aydınlatma, gece görüş ve termal kamera sistemleri, haberleşme, alarm, ikaz ve ihbar sistemlerinin yanında İHA ve SİHA'larla güvenlik duvarını görecek şekilde en küçük haraketliliği anında tespit edip adeta sınırda kuş uçurmuyor.

Güvenlik güçleri, teröristler ve düzensiz göçmenlerin sınırdan geçişlerini önlemenin yanı sıra alınan tedbirlerle uyuşturucu başta olmak üzere silah, sigara, tütün ve eşya kaçakçılığı yapanlara da göz açtırmıyor.

Özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığının önlenmesiyle hem terörün önemli finans kaynağına ağır darbe vuruluyor hem de gençlerin zehirlenmesinin önüne geçiliyor.

Etiketler : mehmetçik güvenlik duvarı hudut kartalları terörist kaçakçı türkiye iran sınırı düzensiz göçmen
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