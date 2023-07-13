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Guterres'in Suriye yardım mekanizmasını tekrar faaliyete geçirmek için çalışma yürüttüğü bildirildi
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13 Temmuz 2023 Perşembe 20:46:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 20:46:00

Guterres'in Suriye yardım mekanizmasını tekrar faaliyete geçirmek için çalışma yürüttüğü bildirildi

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Suriye yardım mekanizmasını tekrar faaliyete geçirmek için çalışma yürüttüğü bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, 11 Temmuz'da görev süresinin uzatılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) onayı alamayan Suriye yardım mekanizmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Genel Sekreter'in, mekanizmanın 12 ay uzatılması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Dujarric, bunun temel nedeninin planlamayı kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Dujarric, "Halihazırda elimizde hiçbir şey kalmadı. Yardımın yüzde 85'inin yapıldığı sınır kapısından hiçbir şey geçmiyor." dedi.

"BM Genel Sekreteri, mekanizmaya ilişkin çalışmalarına devam ediyor, görüşmeler yürütüyor. Olumlu bir sonuç almayı ümit ediyoruz." ifadesini kullanan Dujarric, Genel Sekreter'in BMGK ile önerilerini ve düşüncelerini paylaştığını, nihai kararı BMGK'nin verdiğini kaydetti.

SURİYE'YE YARDIM MEKANİZMASI

BMGK'de, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.

BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Etiketler : Antonio Guterres Suriye yardım mekanizması BM Genel Sekreteri
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