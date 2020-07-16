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16 Temmuz 2020 Perşembe 17:47:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 17:47:00

Gururla giydiği üniforması nikah kıyafeti oldu

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Afyonkarahisar'da komando uzman çavuş Recep Saraç, 15 Temmuz'da kıyılan nikahına üniformasıyla katıldı. Saraç, "Gururla giydiğim üniformamla nikahımı kıydım" dedi.

Komando uzman çavuş Recep Saraç (27) ile Sevde Nur Albayrak (22), dün nikah yapmak üzere Afyonkarahisar'da Çay Belediyesi nikah salonuna geldi.

Evlendirme memuru Ali İbrahim Yangıncı tarafından kıyılan nikaha üniformasıyla katılan Recep Saraç, mesleğini çok sevdiğini söyledi.

"GURURLA GİYDİĞİM ÜNİFORMAM.."

4 yıldır doğu ve güneydoğu illerinde görev yaptğını aktaran Saraç, "Şu an Ardahan komando birliğindeyim. Görev gereği ve komando olduğum için dağlarda PKK'lı hainlerle çatıştım. Evlenmek bugüne nasipmiş. 4 aydır nişanlıydım. İzin alarak geldim. Gururla giydiğim üniformamla nikahımı kıydım. Çok mutluyum. Heyecanlıyım. Allah herkese sevdiğiyle evlenmeyi nasip etsin" dedi.

"ASKER EŞİ OLMAK BENİ GURURLANDIRACAK"

Komando uzman çavuş ile evlendiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Sevde Nur Saraç ise "Eşime desteğim sürecek. Asker eşi olmak beni gururlandıracak. Eşime görevinde başarılar diliyorum. Severek evlenen çiftlere mutluluklar dilerim." diye konuştu.

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